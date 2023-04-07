  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.727
  • Dolar 19.2297
  • Euro 20.9708
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Bilimsel araştırma: Beyinde bağımlılıkları etkileyen bölüm tespit edildi

» »
Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'li bilim insanları, insanları alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlısı yapan bir beyin değişikliği tespit ettiler.
Bilimsel araştırma: Beyinde bağımlılıkları etkileyen bölüm tespit edildi

ABD’nin New York şehrindeki Cold Spring Harbor Laboratuvarı’ndan bilim insanları, farelerin ödül sistemini test ederek beyindeki bir bölgenin bağımlılıkta oynadığı rolü inceledi.

Taramalar, amigdaladaki anahtar nöronların seslere tepki gösterdiğini ve hayvanlara onları belirli bir ödülle ilişkilendirmeyi öğrettiğini gösterdi. Ancak bu nöronlar engellendiğinde, fareler seslerin ne anlama geldiğini öğrenemediler.

Amigdala, beynin belirli uyaranlara nasıl tepki verdiğinden sorumludur. Örneğin, olumlu bir deneyim olarak belirlediği şey için bir ödül olarak, coşku duygusunu tetikleyen bir hormon olan dopamini serbest bırakacaktır.

Nature dergisinde çarşamba günü yayınlanan çalışmadaki fareler, bir ödül veya ceza uygulanmadan önce belirli seslere maruz bırakıldı.

İNSANLI DENEYLER HENÜZ BAŞLAMADI

Deneyde, uzun kısıtlamalardan sonra su içmeye veya şeker veya yiyecek almaya izin verilirken hafif bir elektrik şoku da verildi. Beyin taramalarını kullanan araştırmacılar, fareler ödül ve ceza döngüsüne alıştıktan sonra amigdalanın seslere tepki olarak uyarıldığını buldular.

Yine de tepkiler sese bağlı olarak değişti. Bu, araştırmacılara, farelerin her bir ses baytının ne anlama geldiğini öğrendiğinin sinyalini verdi. 

Deneyin bir sonraki aşamasında, bilim adamları amigdaladaki nöronları engelledi. Daha sonra aynı sesleri ve ödülleri veya cezaları kullanarak testleri tekrarladılar.

Ancak farelerin, nöronlar olmadan bir sesi belirli bir ödül veya ceza ile ilişkilendirmek üzere eğitilemeyeceklerini buldular. Ayrıca beynin, normal dopamin yanıtını bastırdığı da ortaya çıktı.

Araştırmacılar, şimdi amigdala ve bağımlılık arasındaki ilişkiyi incelemeyi planlıyorlar. Denemeler şu anda farelerle yapılıyor ancak sonrasında hayvanlı ve insanlı deneylere geçilmesi planlanıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları uyku konusunda uyardı… Çok fazla uyumak da zararlı06 Nisan 2023 Perşembe 21:17
  • İngiltere’de kenelerden bulaşan ensefalit hastalığı görüldü06 Nisan 2023 Perşembe 20:11
  • Bahar alerjisini hafifletmenin 11 yolu06 Nisan 2023 Perşembe 12:36
  • Bipolar bozukluk yaşayıp yaşamadığınıza dair üç işaret05 Nisan 2023 Çarşamba 20:59
  • Kız çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riski 3 kat daha yüksek!05 Nisan 2023 Çarşamba 16:40
  • Deprem bölgelerindeki gizli risk ;Asbest tehlikesi05 Nisan 2023 Çarşamba 12:05
  • Tuvalette görülen bu belirtiye dikkat! Kanser hastalarının yüzde 85'inde görülen yaygın belirti04 Nisan 2023 Salı 23:50
  • Mikrobiyoloji uzmanından yumurta uyarısı04 Nisan 2023 Salı 21:22
  • DSÖ: Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya04 Nisan 2023 Salı 18:37
  • Ramazanda su ve sıvı dengesi ihmal edilmemeli04 Nisan 2023 Salı 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti