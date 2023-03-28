Bilimsel araştırma: Beyindeki dokuz bölge demans tedavisi için yardımcı olabilir

İngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre, beyindeki öğrenme, karar verme, biliş ve duygularla ilişkili olanlar da dahil olmak üzere beynin dokuz bölgesinde tespit ettikleri değişikliklerin, kimlerin demansa yakalanacağını tahmin etmeye yardımcı olacağına inanılıyor.

Uzmanlara göre, bu değişiklikler, demans riskini azaltmak ve düşüşü yavaşlatmak için daha erken müdahalelerin ve tedavilerin önünü açıyor.

Yüksek tansiyon, Birleşik Krallık’taki her üç yetişkinden birini etkiler ve bunama için bilinen bir risk faktörüdür. Ancak şimdiye kadar hangi bölgelerin nasıl ve hangi bölgelerin etkilendiği ve bu değişikliklerin yüksek tansiyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığı net değildi.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, UK Biobank çalışmasına katılan 30.000’den fazla kişinin MRI taramalarını, genetik bilgilerini ve gözlemsel verilerini inceledi. Beynin dokuz bölümündeki değişikliklerin daha yüksek tansiyon ve daha kötü bilişsel işlevle ilişkili olduğunu buldular.

Edinburgh Üniversitesi’nde kardiyovasküler tıp profesörü olan baş yazar Tomasz Guzik, “Bulgularımızın, yüksek tansiyonu olan kişilerde bilişsel bozukluğu tedavi etmek için yeni yollar geliştirmemize yardımcı olabileceğini umuyoruz.”

“Bu beyin yapılarındaki genleri ve proteinleri incelemek, yüksek tansiyonun beyni nasıl etkilediğini ve bilişsel sorunlara neden olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.” dedi.