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Bilimsel araştırma: Botoks duygusal iletişimi zedeliyor

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Araştırmalar, yaşlanmaya karşı uygulanan botoks enjeksiyonlarının başka insanların duygularını tanıma yeteneğini bozabileceğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Botoks duygusal iletişimi zedeliyor

ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları ve botox üreticisi AbbVie’den araştırmacılar, mutlu ve üzgün yüzlere bakmayı içeren bir çalışma gerçekleştirdiler.

Çalışma için on kadından oluşan katılımcılara botox enjeksiyonlarından önce ve iki ila üç hafta sonra beyin taraması gerçekleştirildi. Taramalar sırasında, katılımcılar yüz fotoğraflarında öfke ve mutluluğu tanımaya çalıştılar.

Sonuçlar, botokstan sonra amigdala ve fusiform girus gibi duygusal işleme ile ilgili beyin bölgelerinde değişen aktiviteler olduğunu ortaya çıkardı.

YÜZ OKUMA BİÇİMİNİ ETKİLİYOR

Uzmanlar, çalışmanın bulgularının, botoksun bir sonucu olarak ortaya çıkan gülümseyememe veya kaşlarını çatamamanın, bireylerin diğer yüzleri okuma biçimini de etkilediğini gösterdiğini söylüyor.

New Scientist dergisine konuşan Güney Avustralya Üniversitesi’nden insan bilişselliği araştırmacısı Dr. Fernando Marmolejo-Ramos da, ifadeleri taklit etmenin onları tanımamıza yardımcı olduğunu açıkladı.

Marmolejo-Ramos, “Yüz kaslarımız, bölgelere sinyal göndermeden önce diğer kişinin kaşlarını çatma veya gülümsemesini bilinçsizce kopyalar. Botox bu hareketi kısıtladığı için bu bozulur. Başkasının duygularını istediğiniz kadar yoğun veya canlı bir şekilde deneyimleyemeyebilirsiniz.” dedi.

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