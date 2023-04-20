  • BIST 5.012,34
  • Altın 1251.396
  • Dolar 19.3973
  • Euro 21.3087
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Bilimsel araştırma: Düşük riskine karşı meyve ve sebze tüketin

» »
İngiltere'de yapılan bir araştırma bazı besinleri tüketmenin düşük riskini azalttığını ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Düşük riskine karşı meyve ve sebze tüketin

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 13.183 kadının dahil olduğu bir araştırma ile düşük riski ile beslenme alışkanlıkları arasında bir bağ olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılan kadınlara gebe kalmadan önceki ve sonraki beslenme alışkanlıkları soruldu. Yapılan araştırma sonucunda meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin düşük riskini yarı yarıya azalttığı tespit edildi. Çok fazla işlenmiş gıda tüketmenin düşük riskini iki kat artırdığı belirtildi.

Araştırmada çok fazla sebze tüketmenin düşük riskini yüzde 41 oranında azalttığı belirtilirken tahıl, süt ürünleri, yumurta ve deniz ürünleri tüketmenin de düşük riskini azalttığı kaydedildi. Uzmanlar, dengeli bir beslenmenin sağlıklı bir hamilelik süreci için de çok önemli olduğunu söyledi.

“HER 6 GEBELİĞİN 1’İNDE DÜŞÜK OLABİLİR”

Bilim insanları, hazır gıda, cips ve çikolata başta olmak üzere işlenmiş gıdaların tüketiminin düşük riskini etkilediğii de söyledi. Araştırmayı yürüten Dr. Yealin Chung, “Düşük çok yaygın bir şey. Her 6 gebeliğin 1’i düşük ile sonuçlanıyor. Bilinen çok fazla sebebi var. Sigara tüketmek, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve alkol tüketmek gibi. Tavsiyemiz sağlıklı ve dengeli bir beslenme” ifadesini kullandı.

Araştırmada sebze ve meyvenin faydalı olduğu belirtilirken süt ürünlerinin de fetüsün gelişmesine katkı sağladığı belirtildi. Çiğ balıktan uzak durulması gerektiğine vurgu yapılırken pişmiş balıkların protein ve omege-3 açısından zengin olduğu da aktarıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağız kokusunu böyle önleyebilirsiniz19 Nisan 2023 Çarşamba 22:25
  • Pandemi sonrası kalp krizleri neden arttı?19 Nisan 2023 Çarşamba 14:10
  • Spor yapan gençlere protein tozu uyarısı18 Nisan 2023 Salı 20:59
  • “İmha edilmeyi bekleyen ilaçlar taşınmaya başlandı“18 Nisan 2023 Salı 12:53
  • Hareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!18 Nisan 2023 Salı 12:27
  • 60 yeni genetik bozukluk tespit edildi, binlerce çocuğa teşhis konuldu18 Nisan 2023 Salı 09:26
  • Gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisi mümkün olabilir17 Nisan 2023 Pazartesi 22:14
  • Marburg virüsü yayılmaya devam ediyor16 Nisan 2023 Pazar 23:34
  • Vücudumuzdaki en faydalı mikroplardan biri: Akermansia16 Nisan 2023 Pazar 12:19
  • Başımızı döndüren 15 neden15 Nisan 2023 Cumartesi 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti