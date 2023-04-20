Bilimsel araştırma: Düşük riskine karşı meyve ve sebze tüketin

İngiltere'de yapılan bir araştırma bazı besinleri tüketmenin düşük riskini azalttığını ortaya çıkardı.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 13.183 kadının dahil olduğu bir araştırma ile düşük riski ile beslenme alışkanlıkları arasında bir bağ olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılan kadınlara gebe kalmadan önceki ve sonraki beslenme alışkanlıkları soruldu. Yapılan araştırma sonucunda meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin düşük riskini yarı yarıya azalttığı tespit edildi. Çok fazla işlenmiş gıda tüketmenin düşük riskini iki kat artırdığı belirtildi.

Araştırmada çok fazla sebze tüketmenin düşük riskini yüzde 41 oranında azalttığı belirtilirken tahıl, süt ürünleri, yumurta ve deniz ürünleri tüketmenin de düşük riskini azalttığı kaydedildi. Uzmanlar, dengeli bir beslenmenin sağlıklı bir hamilelik süreci için de çok önemli olduğunu söyledi.

“HER 6 GEBELİĞİN 1’İNDE DÜŞÜK OLABİLİR”

Bilim insanları, hazır gıda, cips ve çikolata başta olmak üzere işlenmiş gıdaların tüketiminin düşük riskini etkilediğii de söyledi. Araştırmayı yürüten Dr. Yealin Chung, “Düşük çok yaygın bir şey. Her 6 gebeliğin 1’i düşük ile sonuçlanıyor. Bilinen çok fazla sebebi var. Sigara tüketmek, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve alkol tüketmek gibi. Tavsiyemiz sağlıklı ve dengeli bir beslenme” ifadesini kullandı.

Araştırmada sebze ve meyvenin faydalı olduğu belirtilirken süt ürünlerinin de fetüsün gelişmesine katkı sağladığı belirtildi. Çiğ balıktan uzak durulması gerektiğine vurgu yapılırken pişmiş balıkların protein ve omege-3 açısından zengin olduğu da aktarıldı.