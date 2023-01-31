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Bilimsel araştırma: Genç yaşta beyin sarsıntısı ileri yaşta demansa yol açabilir

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Yapılan bir araştırma, ciddi bir beyin sarsıntısının ileriki yaşamda hafızaya ve beyin gücüne zarar verebileceğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Genç yaşta beyin sarsıntısı ileri yaşta demansa yol açabilir

15.000’den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, üç veya daha fazla orta dereceli beyin hasarının dikkat süresi, hafıza ve karmaşık görevleri tamamlama yeteneği üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olabileceğini buldu.

Daily Mail’in haberine göre, Oxford Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi’nden araştırmacılar, 25 yıl boyunca UK PROTECT çalışmasından elde edilen verileri incelediler.

50 ila 90 yaşları arasındaki katılımcılar, yaşamları boyunca yaşadıkları beyin sarsıntılarının şiddetini ve sıklığını bildirdiler ve beyin fonksiyonları için yıllık, bilgisayarlı testleri tamamladılar.

DEMANS İÇİN RİSK FAKTÖRÜ

Oxford Üniversitesi’nden baş araştırmacı Dr. Vanessa Raymont şunları söyledi: “Kafa yaralanmalarının demans için önemli bir risk faktörü olduğunu biliyoruz.”

“Bu büyük ölçekli çalışma, kesin bir bulguyla ilgili bugüne kadarki en büyük ayrıntıyı veriyor: Hayatta beyninizi ne kadar çok yaralarsanız, yaşlandıkça beyin işleviniz o kadar kötü olabilir.”

“Araştırmamız, üç veya daha fazla hatta hafif beyin sarsıntısı geçiren kişilere yüksek riskli faaliyetlere devam edip etmemeleri konusunda danışmanlık yapılması gerektiğini gösteriyor.”

“Ayrıca, kafa darbesinin daha olası olduğu alanlarda faaliyet gösteren kuruluşları, sporcularını veya çalışanlarını nasıl koruyabileceklerini düşünmeye teşvik etmeliyiz.” dedi.

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