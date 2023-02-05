  • BIST 4.997,63
  • Altın 1128.278
  • Dolar 18.8012
  • Euro 20.2949
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Bilimsel araştırma: Glüten duyarlılığı kalp hastalıklarının habercisi

» »
Yapılan bir araştırma, çölyak hastalığının kalp rahatsızlıklarına yakalanma olasılığını artırabileceğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Glüten duyarlılığı kalp hastalıklarının habercisi

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaya göre, çölyak hastalarının daha yüksek bir kalp sorunu riskine sahip olduğu bulundu.

İngiltere’de yaklaşık 100 kişiden birini etkileyen çölyak hastalığı, vücudun, ekmekte bulunan bir protein olan glütene aşırı tepki vererek ishali, karın ağrısını ve şişkinliği tetiklemesine ve bağırsakta hasara neden oluyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırma için, dört yıl boyunca 40 ila 69 yaşları arasındaki yaklaşık 470.000 Britanyalının sağlık sonuçları analiz edildi. Buna göre, kalp hastalığı ve kalp krizi gibi kardiyovasküler sorunların her yıl 1.000 çölyak hastasından dokuzunda meydana geldiği ortaya çıktı. Kalp hastalıkları, çölyak rahatsızlığına sahip olmayan her 1000 kişinin ise yedisinde görüldü.

EKMEK, MAKARNA, UN, TAHIL YASAK…

Otoimmün bir durum olarak bilinen çölyak hastalığı, vücudun bağışıklık sistemi glütende bulunan maddeleri bir tehdit olarak algılayıp bunlara saldırarak bağırsak dokusuna zarar verdiğinde ortaya çıkar. Ülsere ve iltihaba da neden olur.

Hastalar ekmek, makarna, pek çok tahıl ve unla yapılan hazır gıdalar gibi glüten içeren yiyecekler yemekten kaçınmalıdır. Birçoğu ilaç almaya da ihtiyaç duyar.

Bilim insanları, iltihaplı romatizma ve lupus gibi diğer birkaç otoimmün durumun da kalp krizi riskinin artmasıyla ilişkili olduğundan, bağlantının arkasında bağışıklık sistemindeki bir sorunun olabileceğini öne sürüyorlar.

Ancak, bulguları için kesin bir açıklama yapmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını da ifade ettiler.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz: Kış kalbimize iyi gelmiyor…03 Şubat 2023 Cuma 21:43
  • ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı03 Şubat 2023 Cuma 19:56
  • Kadınlarda menopoz sonrası felç geçirme riski03 Şubat 2023 Cuma 19:04
  • Yeni salgın hızla yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı03 Şubat 2023 Cuma 16:44
  • Doktorlar şaştı kaldı… Gencin anüsünden giren nesneyi zor çıkardılar02 Şubat 2023 Perşembe 23:47
  • Bilimsel araştırma: Bu beş gebelik komplikasyonu kalp hastalığına davetiye çıkarıyor02 Şubat 2023 Perşembe 21:56
  • Bilimsel araştırma: Reçeteli uyku hapları bunama riskini artırabilir02 Şubat 2023 Perşembe 20:39
  • Sağlıkta dönüşüm şarttır, fakat bu yerel ve adalı olmalıdır.02 Şubat 2023 Perşembe 15:22
  • Omicron’un alt varyantı Orthrus, corona aşısına dirençli çıktı02 Şubat 2023 Perşembe 12:00
  • Soğuk hava kalbi nasıl etkiliyor?02 Şubat 2023 Perşembe 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti