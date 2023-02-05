Bilimsel araştırma: Glüten duyarlılığı kalp hastalıklarının habercisi

Yapılan bir araştırma, çölyak hastalığının kalp rahatsızlıklarına yakalanma olasılığını artırabileceğini ortaya koydu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaya göre, çölyak hastalarının daha yüksek bir kalp sorunu riskine sahip olduğu bulundu.

İngiltere’de yaklaşık 100 kişiden birini etkileyen çölyak hastalığı, vücudun, ekmekte bulunan bir protein olan glütene aşırı tepki vererek ishali, karın ağrısını ve şişkinliği tetiklemesine ve bağırsakta hasara neden oluyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırma için, dört yıl boyunca 40 ila 69 yaşları arasındaki yaklaşık 470.000 Britanyalının sağlık sonuçları analiz edildi. Buna göre, kalp hastalığı ve kalp krizi gibi kardiyovasküler sorunların her yıl 1.000 çölyak hastasından dokuzunda meydana geldiği ortaya çıktı. Kalp hastalıkları, çölyak rahatsızlığına sahip olmayan her 1000 kişinin ise yedisinde görüldü.

EKMEK, MAKARNA, UN, TAHIL YASAK…

Otoimmün bir durum olarak bilinen çölyak hastalığı, vücudun bağışıklık sistemi glütende bulunan maddeleri bir tehdit olarak algılayıp bunlara saldırarak bağırsak dokusuna zarar verdiğinde ortaya çıkar. Ülsere ve iltihaba da neden olur.

Hastalar ekmek, makarna, pek çok tahıl ve unla yapılan hazır gıdalar gibi glüten içeren yiyecekler yemekten kaçınmalıdır. Birçoğu ilaç almaya da ihtiyaç duyar.

Bilim insanları, iltihaplı romatizma ve lupus gibi diğer birkaç otoimmün durumun da kalp krizi riskinin artmasıyla ilişkili olduğundan, bağlantının arkasında bağışıklık sistemindeki bir sorunun olabileceğini öne sürüyorlar.

Ancak, bulguları için kesin bir açıklama yapmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını da ifade ettiler.