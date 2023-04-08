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Bilimsel araştırma: Hamileliğin son ayında yapılacak tarama ters doğumu önleyebilir

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Yapılan bir araştırma, hamile kadınlara 36. ve 37. haftalarda üçüncü bir rutin tarama yaptırmanın, ters doğum sayısını yüzde 70 oranında azaltabileceğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Hamileliğin son ayında yapılacak tarama ters doğumu önleyebilir

İngiltere’deki St. George’s, University of London’dan bilim insanları, hamile kadınlara halihazırda 12 ve 20. haftalarda rutin taramalar yapıldığını ancak ters doğumları azaltmak ve hayat kurtarmak için hamileliğin sonunda rutin bir tarama daha yapılması gerektiğini savundu.

Daily Mail’in haberine göre, üçüncü tarama, ters doğan bebeklerin sayısını yüzde 70 oranında azaltacak.

Uzmanlar, üçüncü taramanın doğum sırasında anne ve bebek için komplikasyonları ve ayrıca acil sezaryene ihtiyaç duyan kadın sayısını da önemli ölçüde azaltacağını söylüyor.

YÜZDE 4’ÜNÜ ETKİLİYOR

Bebeklerin yaklaşık yüzde 4’ü hamileliğin sonunda beklenmedik bir şekilde karında ters pozisyondadır ve bu da oksijen eksikliği nedeniyle bebeklerdeki beyin hasarı veya ölüm riskini artırır.

Plos Medicine’de yayınlanan bulgulara göre, üçüncü ultrasonu olan kadınların bebeklerinin daha yakından takip için yenidoğan ünitesine kabul edilme olasılığı yüzde 16 daha azdı.

Araştırmayı yöneten St. George’s, University of London Profesörü Asma Khalil; “Araştırmamız, dikkatlerin doğum servislerinin güvenliğine çevrildiği bir zamanda ortaya çıktı ve yetkililere, doğum birimlerini daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak net bir çözüm sunuyor.” dedi.

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