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Bilimsel araştırma: İyi bir gece uykusu ölüm riskini düşürüyor

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Yapılan bir araştırma, geceleyin iyi bir uyku uyumanın ölüm riskini %40 azalttığını ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: İyi bir gece uykusu ölüm riskini düşürüyor

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, düzenli ve sağlıklı bir uyku programı sürdürenlerin, bunu yapmayanlara göre yüzde 40 daha düşük erken ölüm riskine sahip olduğunu buldu.

Bu da bilinen tavsiyelere eşit olarak, sürekli olarak yaklaşık yedi ila dokuz saat uyumak anlamına geliyor.

Joon Chung liderliğindeki araştırmacılar, “Sonuçlar, ‘iyi bir gece uykusu’ alma hedefini arka arkaya, hafta içi ve hafta sonları tekrarlamanın ve birçok gece iyi uyumanın faydalarını gösteriyor.” dediler.

Bulgular, Associated Professional Sleep Societies’in geçen hafta ABD eyaleti Indiana’daki olağan toplantısında sunuldu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden alınan rakamlara göre, bulgular Amerikalıların üçte biri yeterince uyumadığında, yani günde en az yedi saat uyumadığında ortaya çıkıyor.

BİRÇOK HASTALIĞIN HABERCİSİ

Uyku eksikliği sürekli olarak kalp hastalığı, böbrek hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet, inme, obezite ve depresyon gibi kronik sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Araştırma ekibi, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) sponsorluğunda 1.750 katılımcıyı yedi yıllık orta takip süresi boyunca değerlendiren bir tıbbi araştırma çalışması olan Çok Etnikli Ateroskleroz Çalışması’ndan (MESA) elde edilen verileri kullandı.

Çalışmayı gözden geçiren Medscape’e göre, yaklaşık 1.015 katılımcı “düzenli-optimal” uyuyanlar olarak sınıflandırılırken, 744 “düzensiz-yetersiz” uyuyanlar olarak kabul edildi. Takip sürecinde 176 kişi hayatını kaybetti.

Uykusuzluğun ülkede yaygın olduğuna dikkat çeken Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi de, hafta sonları bile her gece aynı saatte yatıp her sabah aynı saatte uyanmayı öneriyor.

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