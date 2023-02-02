Bilimsel araştırma: Reçeteli uyku hapları bunama riskini artırabilir

Yapılan bir araştırma, yaygın uyku haplarının bunama riskini %80 gibi önemli bir ölçüde artırabileceğini öne sürdü.

Ortaya konan çok sayıda rapor, ABD’deki çalışanların kronik olarak yetersiz uyuduğunu ve üçte birinin gecede önerilen minimum yedi saati uyumadığını gösteriyor.

Bundan daha az uyumak, diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik durumların gelişme riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Son çalışmada, ABD’deki California Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, yaş ortalaması 74 olan 3.068 kişiyi ortalama dokuz yıl boyunca takip etti.

ÇALIŞMA BEYAZ KATILIMCILARLA YAPILDI

Çalışmanın sonunda yüzde 20’den fazla kişide bunama gelişti. Örnek havuzunun yüzde 58’ini oluşturan beyaz katılımcıların uyku hapı alma olasılığı, siyah katılımcılara göre çok daha yüksekti.

“Sıklıkla” veya “neredeyse her zaman” hap alan kişilerde bunama gelişme riski de yüzde 79 arttı.

UCSF Weill Nörobilim Enstitüsü’nden Dr. Yue Leng, “Farklılıklar sosyoekonomik duruma bağlanabilir.”

“Uyku ilaçlarına erişimi olan beyaz katılımcılar, yüksek sosyoekonomik statüye ve dolayısıyla daha fazla bilişsel rezerve sahip seçilmiş bir grup olabilir ve bu da onları demansa daha az duyarlı hale getirir.”

“Bazı uyku ilaçlarının diğerlerinden daha yüksek demans riski ile ilişkili olması da mümkündür.” dedi.