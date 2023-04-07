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Bilimsel araştırma: Şekeri aşırı tüketmek sayısız hastalığın habercisi

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Uzmanlar, insanların haftada en fazla bir şekerli içecek içmeleri gerektiğini, aksi takdirde kalp krizinden kansere kadar birçok sağlık sorunu yaşayabileceklerini vurguladı.
Bilimsel araştırma: Şekeri aşırı tüketmek sayısız hastalığın habercisi

ABD ve Çin’den bilim insanları, ilave şekerler üzerine yapılan araştırmaları sonucunda, şekerin aşırı tüketiminin 45 farklı sağlık durumuyla bağlantılı olduğunu buldu.

Daily Mail’in haberine göre, gazlı içecekler, smoothie’ler ve meyve suları gibi şekerli içeceklerden hoşlananların özellikle risk altında olabileceğini vurgulayan uzmanlar, diyabetten diş çürümesine kadar değişen riskleri ortadan kaldırmak için, insanları Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) günde altı çay kaşığı şeker önerisine bağlı kalmaya çağırıyorlar.

DSÖ’nün, 6 çay kaşığı şeker önerisi, 45 gr’lık bir kalıp çikolata veya iki adet 150 ml’lik bardak meyve suyuna eşdeğerdir.

Araştırmacılar, yetişkinlerde ve çocuklarda 83 sağlık sonucunu kapsayan 8.601 makaleyi içeren kanıtları incelediler. 

Buna göre, şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin artan vücut ağırlığı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldular.

YEDİ KANSER TÜRÜNÜ TETİKLİYOR

Tüketilen her şekerli içecek için, insanlar yüzde 17 daha yüksek kalp hastalığı riskine sahip. Bu da kalp krizi ve felce yol açar, genel olarak yüzde 4 daha yüksek ölüm riski ve yüzde 4 daha yüksek gut riskini de beraberinde getirir.

Fazla şeker tüketimi, ayrıca yüksek tansiyon, kalp krizi ve inme gibi on kardiyovasküler problemin yanı sıra meme, prostat ve pankreas kanseri dahil yedi kanserle sıkı bir şekilde bağlantılı.

BMJ’de yayınlanan bulgulara göre fazla şeker; astım, diş çürümesi ve depresyon gibi diğer sağlık sorunlarıyla da ilişkilendirildi.

Pek çok meyve suyunda doğal olarak bulunan bir şeker olan fruktoz bile, günde tüketilen her 25 gram için pankreas kanseri riskini yüzde 22 oranında artırıyor.

Bilim insanları, kanıtların çoğunun gözlemsel olduğunu kabul ederek, serbest şeker ve sağlık sorunları arasındaki ilişki hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da eklediler.

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