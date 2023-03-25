  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Bilimsel araştırma: Sonsuz kimyasallar, gebelik şansını büyük oranda düşürüyor

» »
ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre 'sonsuz kimyasallar' adı verilen PFAS, gebe kalma şansını yüzde 40 oranında düşürüyor.
Bilimsel araştırma: Sonsuz kimyasallar, gebelik şansını büyük oranda düşürüyor

ABD’de yapılan bir araştırma, ürünlerin suya ve lekeye dayanıklı olmasını sağlayan ‘sonsuz kimyasalların’ (PFAS) kadınların hamile kalma olasılığını yüzde 40 düşürdüğünü ortaya koydu.

Euronews’in aktardığı habere göre, New York’taki Icahn Tıp Fakültesi’nde 18-45 yaş arası 382 kadından alınan kan örneklerinin incelenmesiyle yapılan araştırma, gebe kalmaya çalışan kadınların teflon tava ve leke tutmaz kumaşlar gibi PFAS içerdiği bilinen ürünlerden kaçınmaları gerektiğini gösterdi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Nathan Cohen, Euronews Next’e yaptığı açıklamada, “PFAS kadınlarda doğurganlığı azaltıyor ve hamilelik planlayan kadınların gebe kalmalarını kolaylaştırmak için PFAS’a maruz kalma oranı azaltılmalı” dedi. PFAS barındıran ürünlerin bir çoğuna aynı anda maruz kalmanın gebelik şansını daha da azaltabileceğinin altını çizen Cohen, “Hamile kadınlarda PFAS karışımına maruziyet ne kadar yüksekse, pozitif bir gebelik testi elde etmek o kadar uzun sürdü” ifadelerini kullandı.

PFAS NEDİR?

PFAS, ürünleri ısıya, suya, yağa ve lekelere karşı dayanıklı hale getirmek için çok çeşitli endüstrilerde onlarca yıldır kullanılan bir insan yapımı kimyasal sınıfı olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 4 bin çeşit üründe bulunduğu düşünülen bu kimyasal son zamanlarda tuvalet kağıdı ve kadın iç çamaşırları gibi gündelik hayatta sıkça kullanılan ürünlerde de bulunuyor.

Çok güçlü flor-karbon bağları nedeniyle çevrede ve vücutta kolayca parçalanamamalarından dolayı PFAS’a ‘sonsuz kimyasallar’ deniliyor. Kuzey Kutbu’ndaki kutup ayıları da dahil olmak üzere Dünya’nın hemen hemen her yerinde izlerine rastlanan kimyasallar yok olmadıkları için vücutta birikiyor.

KANSER RİSKİYLE DE İLİŞKİLİ

Önceki araştırmalar, PFAS’ı aşıya karşı daha zayıf bir tepki ve başta böbrek ve testis kanseri olmak üzere belirli kanser türlerinde artan risk ile ilişkilendirmişti.

Bulguları Science of the Total Environment dergisinde yayınlanan araştırma ise insanlarda bu kimyasalların etkisini gösteren ilk çalışmalardan biri olma özelliğine sahip. Daha önce dişi fareler üzerinde yapılan çalışmalar da PFAS’ın üreme işlevini bozduğunu göstermişti.

PFAS’ın kadın doğurganlığını üreme hormonlarına zarar vererek etkilediğinden şüphelendiklerini belirten Cohen, “Ancak elimizde kadın üreme hormonu seviyelerine ilişkin veri olmamasından dolayı bunu ispatlayamadık” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ramazanda doğru beslenme için öneriler23 Mart 2023 Perşembe 14:00
  • Çin, Covid-19’a karşı ilk mRNA aşısına acil kullanım onayı verdi23 Mart 2023 Perşembe 11:26
  • Bilimsel araştırma: Demans belirtileri orta yaşta başlıyor22 Mart 2023 Çarşamba 23:56
  • Sahura kalkmamak sağlık riski oluşturuyor22 Mart 2023 Çarşamba 22:25
  • BETA mikrobu çocuklarda tehlike saçıyor22 Mart 2023 Çarşamba 21:51
  • ‘Kızamık ve çocuk felci vakaları yükselişte’22 Mart 2023 Çarşamba 20:11
  • Çin, corona virüsüne karşı yerel olarak geliştirilen ilk mRNA aşısını onayladı22 Mart 2023 Çarşamba 18:59
  • Bilimsel araştırma: E-sigara, 240 kimyasal maddenin solunmasını sağlıyor21 Mart 2023 Salı 23:23
  • Hastanelerde korkutan artış: Öldürücü mantar salgını patlak verdi21 Mart 2023 Salı 21:20
  • Okullarda ağız ve diş taramaları gerçekleştirildi21 Mart 2023 Salı 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti