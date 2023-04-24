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Bilimsel araştırma: Sonsuz kimyasallar, gebelik şansını büyük oranda düşürüyor

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ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre 'sonsuz kimyasallar' adı verilen PFAS, gebe kalma şansını yüzde 40 oranında düşürüyor.
Bilimsel araştırma: Sonsuz kimyasallar, gebelik şansını büyük oranda düşürüyor

ABD’de yapılan bir araştırma, ürünlerin suya ve lekeye dayanıklı olmasını sağlayan ‘sonsuz kimyasalların’ (PFAS) kadınların hamile kalma olasılığını yüzde 40 düşürdüğünü ortaya koydu.

Euronews’in aktardığı habere göre, New York’taki Icahn Tıp Fakültesi’nde 18-45 yaş arası 382 kadından alınan kan örneklerinin incelenmesiyle yapılan araştırma, gebe kalmaya çalışan kadınların teflon tava ve leke tutmaz kumaşlar gibi PFAS içerdiği bilinen ürünlerden kaçınmaları gerektiğini gösterdi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Nathan Cohen, Euronews Next’e yaptığı açıklamada, “PFAS kadınlarda doğurganlığı azaltıyor ve hamilelik planlayan kadınların gebe kalmalarını kolaylaştırmak için PFAS’a maruz kalma oranı azaltılmalı” dedi. PFAS barındıran ürünlerin bir çoğuna aynı anda maruz kalmanın gebelik şansını daha da azaltabileceğinin altını çizen Cohen, “Hamile kadınlarda PFAS karışımına maruziyet ne kadar yüksekse, pozitif bir gebelik testi elde etmek o kadar uzun sürdü” ifadelerini kullandı.

PFAS NEDİR?

PFAS, ürünleri ısıya, suya, yağa ve lekelere karşı dayanıklı hale getirmek için çok çeşitli endüstrilerde onlarca yıldır kullanılan bir insan yapımı kimyasal sınıfı olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 4 bin çeşit üründe bulunduğu düşünülen bu kimyasal son zamanlarda tuvalet kağıdı ve kadın iç çamaşırları gibi gündelik hayatta sıkça kullanılan ürünlerde de bulunuyor.

Çok güçlü flor-karbon bağları nedeniyle çevrede ve vücutta kolayca parçalanamamalarından dolayı PFAS’a ‘sonsuz kimyasallar’ deniliyor. Kuzey Kutbu’ndaki kutup ayıları da dahil olmak üzere Dünya’nın hemen hemen her yerinde izlerine rastlanan kimyasallar yok olmadıkları için vücutta birikiyor.

KANSER RİSKİYLE DE İLİŞKİLİ

Önceki araştırmalar, PFAS’ı aşıya karşı daha zayıf bir tepki ve başta böbrek ve testis kanseri olmak üzere belirli kanser türlerinde artan risk ile ilişkilendirmişti.

Bulguları Science of the Total Environment dergisinde yayınlanan araştırma ise insanlarda bu kimyasalların etkisini gösteren ilk çalışmalardan biri olma özelliğine sahip. Daha önce dişi fareler üzerinde yapılan çalışmalar da PFAS’ın üreme işlevini bozduğunu göstermişti.

PFAS’ın kadın doğurganlığını üreme hormonlarına zarar vererek etkilediğinden şüphelendiklerini belirten Cohen, “Ancak elimizde kadın üreme hormonu seviyelerine ilişkin veri olmamasından dolayı bunu ispatlayamadık” dedi.

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