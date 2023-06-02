Bilimsel araştırma: Tip 2 diyabet ilaçları otoimmün bozuklukları tedavi edebilir

Yeni bir araştırma, Tip 2 diyabet hastalıklarında yaygın kullanılan ilaçların, otoimmün (özbağışıklık) bozukluklarının tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Birleşik Krallık’ta bulunan Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan ve kan şekeri düzeyini kontrol eden bir ilacı inceledi.

Araştırmacılar, incelemelerinde ilacın, vücudun enfeksiyon ve hastalıklara karşı savaşmasında rolü bulunan ancak bazı bünyelerde sağlıklı dokulara da saldırdığı gözlemlenen T hücresinin etkinliğini azalttığını fark etti.

Buradan yola çıkan araştırmacılar, ilacın bağışıklık sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan T hücresini hedefleyerek romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün bozukluklarının tedavisinde kullanılabileceğini keşfetti.

KLİNİK ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİR

Araştırmacılar ilacın, teşhisi konmuş otoimmün bozukluklarının tedavisi için klinik çalışmalarda kullanılabileceğini ümit ettiklerini dile getirdi.

Araştırmayı yöneten Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Nick Jones, açıklamasında, ilacın, otoimmün bozukluklarının tedavisinde kullanımına yönelik klinik gelişmelere temel oluşturması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın baş yazarı, Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacı Ben Jenkins de “Şu anda diğer hastalıklarda kullanılmakta olan bu tip ilaçlar için yeni roller belirlemek, araştırmamızın en heyecan verici yanı. Araştırmamızın öncelikle bağışıklık hücrelerinin metabolizmasını hedef aldığı göz önüne alındığında, bulgularımızın potansiyel tedavi edici faydalarının çok çeşitli koşullarda uygulanabileceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Medical Research Council (Tıbbi Araştırma Konseyi) tarafından finanse edilen araştırma Cell Metabolism dergisinde yayımlandı.