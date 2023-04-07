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Bilimsel araştırma: Uyku apnesi beyinde gerilemeye yol açabilir

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Yapılan bir araştırma, horlayan insanların gece boyunca çıkardığı seslerin beyinlerine zarar verebileceğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Uyku apnesi beyinde gerilemeye yol açabilir

İngiltere’deki King’s College London’dan bilim insanları, uyku apnesinin beyne giden kan akışını kesebileceğini ve oksijeni sınırlayabileceğini, bu nedenle de erken bilişsel gerilemeye yol açabileceğini vurguladılar.

Uyku apnesi, gece boyunca solunumun durmasına ve başlamasına neden olarak, hastaları sık sık uyanmaya zorlayabilecek bir şekilde yüksek sesle horlamaya yol açar. Bu da beyne giden kan akışını engelleyerek oksijen seviyelerini etkileyebilir.

Beyin gücündeki herhangi bir düşüş de, karar verme, reaksiyon süresi ve algı gibi düşünme becerilerinin yanı sıra hafızayı da etkileyebilir.

KISA SÜRELİ HAFIZALARI KÖTÜ

Daily Mail’in haberine göre, Almanya ve Avustralya’dan meslektaşlarıyla birlikte çalışan araştırmacılar, yaşları 35 ila 70 arasında değişen, hafif ila şiddetli uyku apnesi teşhisi konan ancak bunun dışında sağlıklı olan 27 erkek katılımcıyla çalıştı.

Araştırmacılar ayrıca benzer sağlık ve eğitim durumuna sahip ancak uyku apnesinden muzdarip olmayan yedi erkeği de kontrol grubu olarak inceledi.

Frontiers in Sleep dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, şiddetli uyku apnesi olanların daha az uyanık olduğu ve hedeflere ulaşma ile odaklanabilmeyi içeren yönetici işlevlerinin daha kötü olduğu ortaya çıktı. 

Uyku apnesi hastaları ayrıca daha kötü kısa süreli belleğe sahipti ve hastalıkları ne kadar hafifse, bilişsel olarak o kadar iyi performans gösterdiler.

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