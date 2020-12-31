  • BIST 1.478
  • Altın 453,160
  • Dolar 7,4371
  • Euro 9,1307
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin'den korkutan açıklama

» »
Pfizer'in, korona virüs aşısını birlikte geliştirdiği BioNTech'in Ceo'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var" diyerek yeni salgınlarla ilgili uyarılarda bulundu.
BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin'den korkutan açıklama

Dünya korona virüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla boğuşurken BioNTech CEO'su Uğur Şahin, korona virüsün  en azından on yıl boyunca insanların gündeminden çıkmayacağını söyledi.

Prof. Şahin, bu hafta düzenlediği sanal bir basın toplantısında, hayatın ne zaman normale dönebileceği sorulduğunda "Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var. Korona virüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak" dedi.

ABD ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirilen BioNTech'in yüzde 95 koruma sağlayan aşısı, İngiltere ve ABD dahil 30’dan fazla ülkede kullanılmak üzere onaylandı. 

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK

Bununla birlikte Şahin, en son ABD’ye sıçrayan B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse altı haftalık bir süre içinde mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişiklikleri yapabileceklerini açıklamıştı. 

İngiltere’de Kasım ayında ortaya çıkan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgına Karşı Yeni Tedbirler Bugün Uygulamaya Girdi31 Aralık 2020 Perşembe 10:43
  • Koronavirüsün habercisi belirtiler açıklandı! İştahsızlık, mide bulantısı, kusma...30 Aralık 2020 Çarşamba 22:45
  • Korona aşısı gönüllüsü olmuştu! "Savaşma şansımız yok"30 Aralık 2020 Çarşamba 22:00
  • Korona mutasyonları öngörülenden fazla30 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1,8 Milyonu Geçti30 Aralık 2020 Çarşamba 21:00
  • AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor30 Aralık 2020 Çarşamba 20:21
  • Salgından Çıkışın Umudu Kovid-19 Aşıları Dünyada Uygulanmaya Başladı30 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
  • Çinli Sinopharm Şirketi Kovid-19 Aşısının Koruyuculuğunun Yüzde 79,3 Olduğunu Açıkladı30 Aralık 2020 Çarşamba 19:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 82 Milyon 362 Bini Geçti30 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
  • Çinli Sinopharm şirketi Kovid-19 aşısının koruyuculuğunun yüzde 79.3 olduğunu açıkladı30 Aralık 2020 Çarşamba 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti