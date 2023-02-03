  • BIST 4.898,44
  • Altın 1158.779
  • Dolar 18.8156
  • Euro 20.575
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

BioNTech’ten Almanya’da yeni üretim tesisi

»
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Marburg'daki fabrikasında mRNA tabanlı aşıların önemi bileşeni olan plazmid DNA’nın üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını duyurdu.
BioNTech’ten Almanya’da yeni üretim tesisi

BioNTech’ten yapılan açıklamada, inşaatı tamamlanan tesise 40 milyon euro yatırım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kanser ve bulaşıcı hastalıklara yönelik mRNA bazlı ilaçları için ihtiyaç duyulan plazmit DNA bileşenlerinin çoğunun bu tesiste üretileceği aktarıldı.

BAŞBAKANDAN YARDIM SÖZÜ

Frankfurt’un yaklaşık 90 kilometre kuzeyindeki Marburg’daki tesisi ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, BioNTech'in söz konusu yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Scholz, “Tıbbi biyoteknoloji, 21. yüzyılın kilit teknolojisidir. Kovid-19 salgını Almanya’nın inovasyon ve ilaç üretimi yeri olma yeteneğini kanıtladı. Almanya ve Avrupa, yerel değer zincirleri oluşturarak daha esnek hale geliyor. BioNTech’in bu yatırımı çok iyi haber. Buranın gerçekten gelecek olduğunu görebilir ve hissedebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Almanya’nın biyoteknoloji şirketlerinin bu tür fabrikaları daha hızlı açmasına, yeni tedaviler geliştirmesine ve geliştirdikleri ürünleri piyasaya sürmesine yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Scholz, araştırma amacıyla verilere daha iyi erişim sağlamak da dahil olmak üzere sağlık şirketleri için yasal çerçeveyi iyileştirmeye çalışacağının sözünü verdi.

Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Marburg tesisini merkezi İsviçre’de bulunan ilaç şirketi Novartis’ten 2020'de satın almıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir dönemin popüler uygulamaları birer birer tarihe karışıyor31 Ocak 2023 Salı 15:38
  • Google, yapay zeka ile yazıyı müziğe dönüştürüyor31 Ocak 2023 Salı 00:27
  • Uber CEO’luğunu neredeyse reddediyordu… Spotify CEO’su ikna etti29 Ocak 2023 Pazar 22:06
  • Elon Musk kendi hesabından ifşayı yayımladı: Utan…29 Ocak 2023 Pazar 16:30
  • ChatGPT’nin yükselişi korku yarattı: Birçok çalışan işsiz kalabilir28 Ocak 2023 Cumartesi 22:25
  • ABD ve AB yapay zeka alanında işbirliğini artırıyor28 Ocak 2023 Cumartesi 16:34
  • Twitter ifşaları olay yaratan Elon Musk, Beyaz Saray’da28 Ocak 2023 Cumartesi 15:26
  • FBI’dan uluslararası internet korsanlarına ağır darbe27 Ocak 2023 Cuma 15:39
  • James Webb Uzay Teleskobu yaşam için önemli olan moleküler bulut keşfetti26 Ocak 2023 Perşembe 22:55
  • Meta’dan Trump’a izin çıktı… Facebook ve Instagram’a geri dönüyor26 Ocak 2023 Perşembe 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti