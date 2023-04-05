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SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Bipolar bozukluk yaşayıp yaşamadığınıza dair üç işaret

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Ruh hali değişimleriniz düzenli mi yoksa bipolar olduğunuza dair bir işaret mi? Hissettiklerinizin normal mi yoksa kötü bir işaret mi olduğunu nasıl anlarsınız? Uzmanlar, sürekli değişen ruh halini tanımlamaya yardımcı olabilecek üç işaret paylaştı.
Bipolar bozukluk yaşayıp yaşamadığınıza dair üç işaret

Ruh hali değişimleri, gündelik hayatta herkesin muzdarip olduğu bir şeydir. Yine de, manik inişler ve depresif düşüşlerden oluşan karmaşık bir günün normal mi yoksa bipolar bozukluğa işaret mi ettiğini nasıl anlarsınız?

Oxford Üniversitesi’nden uzmanlar, bu soruyu yanıtlama umuduyla, sürekli değişen ruh halinizin neye işaret edebileceğine yardımcı olacak üç açıklayıcı madde paylaştı.

AŞIRI SEMPTOMLAR

1,3 milyon İngiliz ve 7 milyon Amerikalıyı etkileyen bir durum olan bipolar hastaları, daha fazla uyumak gibi küçük değişiklikler yaparak çözülemeyecek büyük dalgalanmalardan muzdariptir.

Bir manik dönem sırasında, hastalar kendilerini neşeli, kontrolsüz bir şekilde heyecanlı, kendinden emin, dikkati kolayca dağılan ve sinirli hissedebilirler. Ayrıca normalden daha aktif olabilir, çok hızlı konuşabilir, başkalarına karşı çok arkadaşça davranabilir, uygunsuz veya karakter dışı davranabilir ve çok az uyuyabilirler.

Bu arada, depresif bir dönem sırasında, bipolar hasta üzgün, ağlamaklı, ajite, yorgun, genellikle zevk aldığı şeylere karşı ilgisiz ve intihara meyilli hissedebilir. İçine kapanık davranabilir, uyumakta zorluk çekebilir veya çok fazla uyuyabilir, çok fazla veya çok az yiyebilir, insanlarla iletişim kurmaktan kaçınabilir ve üzücü şeyler düşünerek çok zaman harcayabilirler.

UZUN SÜRELİ DEĞİŞİKLİKLER

Çoğu insanın mutlu ve neşeli hissettiği, diğerlerinin ise üzgün ve bitkin olduğu günleri olurken, bipolar olanlar bu duyguları haftalarca yaşarlar.

Bir ruh halinden diğerine hızla geçiş yapanların bipolar olduğu bir yanılgıdır. Akıl sağlığı yardım kuruluşu Mind’a göre, depresif dönemler, bipolar bozukluğu olanlarda en az iki hafta olarak başlayıp aylarca sürebiliyor.

OLAĞAN FAALİYETLERİ BOZAR

İnsanlar ruh hali dalgalanmalarından muzdaripken normal yaşamlarına devam edebilirken, bipolar olanlar çok daha fazla bozulma yaşarlar.

Duygudurum bozukluğu olmayan biri, ruh halinde dalgalanma yaşayabilir ancak semptomlar çok daha az aşırıdır ve hayatlarını normal şekilde yaşamaya devam edebilirler. 

Bipolar hastası olan birinin ruh halindeki dalgalanma ise, genellikle olağan aktivitelerini bozar. Bipolar semptomu olan ruh hali değişimleri sizi tehlikeli veya rahatsız edici şeyler yapmaya yönlendirebilir.

Oxford Üniversitesi’nden emekli bir psikiyatri profesörü olan Dr. Guy Goodwin, “Bipolar hastaları, ruh hallerinde dalgalanmalar yaşadıklarında genellikle tam bir bilişsel kontrole sahip değiller, bu nedenle normalde yapmayacakları şeyleri yapıyorlar ve daha sonra pişman oluyorlar” diyor.

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