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Bir anda gökyüzünde belirdi: Pentagon harekete geçti

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ABD semalarında dün gece ortaya çıkan bir balon kriz yarattı. Pentagon devreye girerken yetkililer bu balonun gerçek amacının ise çok farklı olduğunu iddia etti.
Bir anda gökyüzünde belirdi: Pentagon harekete geçti

ABD ile Çin arasındaki ilişkileri gerecek bir olay ABD’de yaşandı… ABD semalarında yüksek irtifada uçan bir takip ve izleme balonu tespit edilmesi Washington’da panik yarattı.

 

Yetkililerden yapılan açıklamada bu takip balonunun Çin’e ait olduğu ve casusluk faaliyetleri için kullanılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken devreye ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da girdi.

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, “ABD hükümeti balonu birkaç gündür takip ediyor ve şu an ABD’nin kuzeyinde. Tarifeli uçakların irtifasından çok daha yüksekte ilerliyor ve hava trafiğini olumsuz etkilemiyor” dedi. Ryder, balonun şu an için askeri ve fiziksel bir tehdit unsuru oluşturmadığını da dile getirdi. Uçan balonun yaklaşık 3 yolcu otobüsü boyunda olduğu da belirtildi.

Balonun rotasının bazı hassas bölgeler üzerinden geçtiği belirtildi.

BIDEN’A UYARIDA BULUNDULAR

Öte yandan bazı askeri kaynaklar, Beyaz Saray’ın balonun ortaya çıkmasından sonra “vurun emri” vermeye hazırlandığını ve aralarında F-22’lerin de olduğu savaş jetlerini hazırladığını söyledi. Fakat ABD medyasında yer alan haberlerde, kapalı kapılar arkasından üst düzey ABD’li savunma yetkililerinin ABD Başkanı Joe Biden’a, “Balonu vurma emri vermeyin, düşen enkaz insanlara zarar verebilir” uyarısında bulunduğu da aktarıldı.

İsmini açıklamayan bir yetkili, “Bu yüksek irtifa gözleme balonunun Çin’e ait olduğuna eminiz” dedi. Yetkili, balonun “hassas bazı bölgelerin” üzerinden geçtiğini de söyledi. Fakat açıklamada, bu balonun elde edebileceği istihbarat bilgisinin sınırlı katma değeri olduğu da vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu an balonun takibinin devam ettiği de belirtildi.

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