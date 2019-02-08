Bir baretten yola çıkıp 95 sanat eseri yaptılar

Jeofizik mühendisi ve koleksiyoner Ali Ak'ın iş yaşamının bir parçası olan baret, ressam arkadaşlarınca sanat objesi haline dönüştürüldü.

Jeofizik mühendisi ve koleksiyoner Ali Ak'ın iş yaşamının bir parçası olan baret, ressam arkadaşlarınca, çeşitli malzemeler kullanılarak sanat objesine dönüştürüldü.

İş güvenliğinin simgesi haline gelen baretin, 89 sanatçı tarafından 95 farklı forma kavuşturulduğu koleksiyon, CerModern'de "Deus ex Machina" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Geri dönüşüm malzemelerinden silikona, balmumundan metal ve deri parçalarına, yağlı boyadan renkli kağıtlara kadar çok farklı malzemeler kullanan sanatçılar, baretlerin kendilerinde yaptığı serbest çağrışımları ortaya koyuyor.

Baretin içine yerleştirilen topaçlar çocuk işçiliğine, deriyle yamanan ya da üzerine dinamit lokumu yerleştirilen baretler iş güvenliğine dikkati çekiyor.

Renkli kağıtlardan oluşturulan kolajlar, soğuk silikon ya da köpük kullanılan eserler, kişinin içindeki ya da dışarıdaki yabancıya karşı ne kadar korunaklı olduğunu sorguluyor.

Baretin iş yerinden sergi salonuna yolculuğu

Koleksiyonun oluşum sürecini AA muhabirine anlatan Ali Ak, iş yerine kendisini ziyarete gelen bir ressam arkadaşının, yönetim kurulu üyelerinin odasında renkli kağıtla kaplanmış bir baret gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

Ak, buradan yola çıkarak bir koleksiyon hazırlamaya karar verdiklerini belirterek çeşitli sanatçılarla iletişime geçip baretleri dağıttıklarını, 10 aylık bir çalışmanın sonunda da bu eserlerin oluştuğunu dile getirdi.

Baret deyince herkesin aklına iş güvenliğinin geldiğini kaydeden Ak, "İş güvenliğinin bir simgesi haline gelmiş baret, çalışanı her şeyden koruyor diye bir algı var. Baretleri sergilerken amacımız 'acaba' sorusunu sordurmak." dedi.

Serginin adını "Deus ex Machina" koymalarının da bir ironi olduğuna işaret eden Ak, Latince bir tiyatro terimi olan Deus ex Machina'nın, beklenmedik, yapay veya imkansız bir karakterin olayın akışını beklenmedik şekilde değiştirmesi ve sorunları çözmesi anlamına geldiğini anlattı.

Ak, baretin bilinmeyene karşı bir korunak olup olmadığının, tüm sorunları çözüp çözmediğinin yorumunu sergiyi izleyen sanatseverlere bıraktıklarını kaydetti.

Deus ex Machina sergisi, 20 Şubat'a kadar CerModern'de görülebilecek.