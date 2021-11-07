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Bir bebek,12 cm uzunluğunda bir kuyrukla dünyaya geldi!

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Brezilya'da bir bebek, oldukça nadir görülen 'gerçek kuyruk'la doğdu. İçinde hiçbir kemik ya da kıkırdak yapısı bulunmayan kuyruk, başarılı bir operasyon sonucunda bebekten alındı.
Bir bebek,12 cm uzunluğunda bir kuyrukla dünyaya geldi!

Anne rahmine düştüğümüz ilk dört ile sekiz hafta arasında hepimizin embriyonik bir kuyruğu vardır; ancak bir süre bu kuyruk vücut tarafından emilir ve yok olur. Oldukça nadir görülen bazı durumlarda ise bu kuyruk, yok olmak yerine büyümeye devam edebilir ve bebek, bir kuyruk ile doğabilir. 

35 haftalıkken, sorunsuz bir şekilde prematüre olarak dünyaya gelen bebek; vücudunda ucunda 4 cm çapında top şeklinde bir yumru bulunan 12 cm uzunluğunda bir kuyruk ile birlikte doğdu. Bebeği inceleyen doktorlar, kuyrukta kıkırdak veya kemikten oluşan hiçbir yapı bulunmadığını ve bunun 'gerçek bir insan kuyruğunun son derece nadir görülen bir örneği olduğunu aktardı. 

 

webtekno.

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