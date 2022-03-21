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Bir Haftada 15 Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 15 Yangın Çıktı

     14 – 20 Mart 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (15) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 344,900 TL’dir.

    Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, çöp bidonları içerisine sönmemiş sigara izmaritlerinin atılması, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik panolarının kısa devre yapması, faal durumdaki odun sobasının koltuğu tutuşturması, açık olan ampulün bez parçaları üzerine düşüp bez parçalarını tutuşturması, faal durumdaki fritözün içindeki yağın aşırı ısınarak alevlenmesi, mangal bacasında biriken yağların alevlenmesi, rüzgârın etkisiyle ağaç dallarının elektrik tellerine çarpması sonucu tellerden çıkan kıvılcımdan, aşırı ısınan şömine bacasının çatıdaki merteği tutuşturması, şöminenin içerisindeki yanan odun parçalarının battaniye üzerine düşmesi, aşırı ısınan şömine bacasının çardak bölümündeki katranlı kâğıdı tutuşturması, faal durumda bırakılan yıkama makinesinin kısa devre yapması, jeneratörde meydana gelen kısa devre, klimanın elektrik aksamlarında oluşan kısa devre olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise palmiye ağacının üzerinde ve çatı katında mahsur kalan kedilerin ve büzlerin arasına sıkışan 2 yavru köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yolun içerisine dağılan yol kenarındaki toprakların temizlenmesi, dairesinin balkonunda mahsur kalan şahsın kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması,  hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

    

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Gazimağusa

4

Girne

4

Güzelyurt

3

Lefkoşa

2

Gemikonağı

1

İskele

1

TOPLAM

15

 

14 – 20 MART 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ

Kısa devre

4

Sönmemiş Sigara İzmariti

3

Odun Sobasının Yanıcı Maddeleri Tutuşturması

2

Şömine Bacasının Çatıdaki Yanıcı Maddeleri Tutuşturması

2

Fritözdeki Yağın Aşırı Isınması

1

Baca İçerisinde Biriken Yağlar

1

Ağaç Dallarının Elektrik Tellerine Teması

1

Bez Parçalarının Üzerine Ampulün Düşmesi

1

TOPLAM

15

 

14 – 20 MART 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ

Ev

4

Elektrik

4

Çöp Bidonu

2

Baca

2

Depo

1

Barınak

1

Sair

1

TOPLAM

15

 

HUSUSİ SERVİSLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Girne

11

Lefkoşa

6

Güzelyurt

1

Gazimağusa

1

TOPLAM

19

 

14 – 20 MART 2022 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN HUSUSİ SERVİS OLAYLARI

Can Kurtarma

13

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

5

Yol içerisine Dökülen Toprakların Temizlenerek Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

TOPLAM

19

 

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