Bir Hemşire Covid Pozitif!

Girne Akçiçek Hastanesi'nde bir hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hemşirenin temaslı takibi yapılırken Girne'de artan yerel bulaş vatandaşta endişe yarattı
Hemşirenin temaslıları karantinaya alınıyor
Girne Akçiçek Hastanesi'nde bir hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hemşirenin temaslı takibi yapılırken Girne'de artan yerel bulaş vatandaşta endişe yarattı
Hemşirenin temaslıları karantinaya alınıyor
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