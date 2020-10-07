  • BIST 1.154
  • Altın 474,123
  • Dolar 7,7903
  • Euro 9,1462
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi

Bir Kahve Satarken Siber Suç Sahibi Olmayın!

»
Hizmet sektöründe önemli bir yer edinen ücretsiz internet hizmeti, aynı zamanda işletmelerin başını da çok ağrıtabiliyor.
Bir Kahve Satarken Siber Suç Sahibi Olmayın!

Bir kahve satışı sırasında dahi müşterilere sunulan bu hizmet içerisinde işlenebilecek suçlara dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, sunulan internet hizmetinin erişim kaydının tutulmasının (loglama) ve saklanmasının zorunluluk olduğunu, tutmayan ya da saklamayan işletmelerin cezalarla karşılaşacağını belirtiyor.

Büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’leri ve hizmet sektöründeki işletmeleri de yükümlülük altına koyan 5651 sayılı kanun, log kaydının tutulmasını ve saklanmasını zorunlu kılıyor. Kişisel verilerin güvenliği ve sanal ortamda işlenebilecek siber suçların tespiti adına büyük önem arz eden loglamanın, internet erişimini ücretli ya da ücretsiz bir şekilde müşterilerine sunan işletmeleri ilk elden etkilediğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, erişim kayıtlarının tutulmasının ve 2 yıl boyunca saklanmasının gerektiğinin altını çiziyor.

1601992275_bir_kahve_satarken_siber_suc___sahibi_olmay__n__3_.jpg

2 Yıl Boyunca Saklamayan Ceza Alıyor

Hizmet sektöründe müşterilerin tercihleri ücretsiz ve güvenli internet hizmeti sunabilen işletmeler oluyor. İşletmelerin sundukları hizmetlerle dijital ortamda birçok işlemi gerçekleştiren müşterilerin eylemleri ise takibi ve kontrolü yapılmadığı sürece sorunların oluşmasına neden oluyor. Müşterilerin işleyebilecekleri suçların tespiti ve takibinin göz ardı edilmesinin doğurduğu sorunlar karşısında işletmelerin bir numaralı sorumlu tutulduğunu aktaran Serap Günal, hem müşterilerin işleyecekleri suçlar hem de siber saldırıların tespitini yapabilme adına gerçekleşen eylemleri kayıt altına alma işlemi olan loglamanın zorunluluk olduğunu dile getiriyor. 5651 sayılı kanunla birlikte işletmelerin karşılaşabilecekleri sorunlarla mücadelesine yeni bir kapının açıldığına dikkat çeken Günal, kanun gereği log kaydını tutmayan ve 2 yıl boyunca saklamayan işletmelerin ceza alacağının altını çiziyor.

 

“Kahve Satarken Suçun Sahibi Olmayın!”

Gün içerisinde özellikle müşteri yoğunluğu çok olan kafe ve restoranların müşterilerinin büyük çoğunluğu işletmenin sunduğu internet hizmetinden faydalanıyor. Kanunun, IP adresi üzerinden gerçekleştirilen dijital işlemlerde işlenebilecek herhangi bir suçun takibinin yapılamamasının direkt işletmeyi sorumlu tuttuğunu belirten Serap Günal, erişim kaydını sunamayan ve saklayamayan işletmelerin bir kahve satışı karşısında siber suça ortak değil, sahip olacağı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

 

 

Uyumluluk İçin Teknik Çözümler Gerekiyor

Bilgisi yeterli olmayan işletmelerin hem idari hem de teknik gerekliliklere dikkat etmesi gerekiyor. İşletmenin sahip olduğu ve yerine getirmesi gereken yükümlülükleri için teknik altyapılarını uygun hale getirmesi, cezalarla karşılaşmamasını sağlıyor. Daha önce hiç log kaydı tutmamış ve teknik gereklilikleri yerine getirmemiş olan işletmelerin kesinlikle destek alması gerektiğine dikkat çeken Serap Günal, kanunun bir işletmeden yerine getirmesini istediği yükümlülüklerin eksiksiz sağlanması için işletmelerin sağlam bir teknik altyapıya sahip olması gerekiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WhatsApp'a beklenen özellik geldi02 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağının kaynağı bulundu02 Ekim 2020 Cuma 12:15
  • Facebook; Messenger ve Instagram Sohbetlerini Resmen Birleştirdi01 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • Mars yüzeyinin altında tuzlu göletler keşfedildi: Yaşam olasılığını artırıyor30 Eylül 2020 Çarşamba 15:00
  • Bilim insanları, sıcaktan demirin buharlaştığı bir öte gezegen keşfetti30 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
  • iPhone 12 Pro özel tasarımıyla ön siparişe açıldı!29 Eylül 2020 Salı 15:20
  • Video oyunları sosyal mesafe döneminde sosyalleşmenin en iyi yolu29 Eylül 2020 Salı 14:50
  • 226 farklı uygulamadan şifrenizi çalabilen Android yazılımı tespit edildi29 Eylül 2020 Salı 13:30
  • Bilim İnsanları, Mars'ın Yüzeyinin Altında Birçok Göl Keşfetti29 Eylül 2020 Salı 13:10
  • Akıllı Telefonların Ortalama Satış Fiyatları Yüzde 10 Arttı28 Eylül 2020 Pazartesi 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti