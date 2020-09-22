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Bir kuşağı heyecanlandıran iddia: GTA filmi yolda!

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GTA'nın yeni oyunu çıkmadan filmi çıkabilir. Bu iddia, daha önce Resident Evil 4 remake'in geliştirildiğini ve Netflix'in The Witcher: Blood Origin üzerinde çalıştığını söyleyen bir kaynağa ait.
Bir kuşağı heyecanlandıran iddia: GTA filmi yolda!

Grand Theft Auto serisinin geçmişi oldukça derin. Yıllar yıllar önce GTA Vice City'i bilgisayarına kurmaya çalışan birçok kişi, şimdilerde ise GTA 5 (GTA V) oynuyor ve GTA 6'yı (GTA VI) iple çekiyor. Fakat onlara GTA için üzecek, GTA serisi için ise oldukça sevindirecek bir haberimiz var. Bu haber, GTA filmi hakkında.

GTA FİLMİ GELİYOR

We Got This Covered'ın haberine göre, GTA filmi geliştiriliyor. Haber sitesi, bu iddiayı ise daha önce Resident Evil 4 remake'in geliştirme aşamasında olduğunu ve Netflix'in The Witcher: Blood Origin çalışması yaptığını söyleyen bir kaynağa dayandırıyor. Kaynağa göre, GTA filmi şu an erken proje aşamasında.

GTA V KARAKTERLERİ YER ALABİLİR

GTA filminde GTA V'te yaşanan olaylara çok fazla bağlı olmayacağını söyleyen kaynak, böylece oyunun filmini müjdeledi. Tahminler ise GTA filminde GTA V'in ana karakterleri olan Michael, Franklin ve Trevor'ın yer alacağı yönünde. Üstelik üç karakter de gerçek halleri ile filmde karşımıza çıkabilir deniliyor. Yani oyunda üç karakteri canlandıran oyuncular, filmde de yine aynı karakterleri canlandırabilir.

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YETKİLİLER GTA FİLMİNİ DOĞRULAMADI AMA...

GTA filmine dair ise başka herhangi bir bilgi yok. Ne Rockstar Games ne de başka bir yetkili GTA filmi hakkında tek bir söz bile söylemiş değil. İddialar doğrulanmasa da söylenenler birçok oyuncuyu heyecanlandırmaya yetti bile.

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