Bir öpücükle görme yetisini kaybetti

İki yaşındaki Juwan, bir tanıdığının öpücüğüyle herpes virüsüne yakalandı ve bu enfeksiyon sol gözünü kaybetmesine neden oldu.

Virüsün neden olduğu yara, çocuğun korneasının ön kısmında 4 milimetrelik bir delik oluşmasına yol açtı.

Açık yara, zamanla birçok enfeksiyona neden oldu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, enfeksiyon çok ciddi hasara yol açtı ve küçük çocuk görme yetisini kaybetti.

Juwan'ın gözünde kalan dokuyu korumak için doktorlar, sol göz kapağını dikmek zorunda kaldı. Şimdi ailesi, benzer bir durumun yaşanmaması için diğer ebeveynleri bilinçlendirmeye çalışıyor.

Küçük çocuğun görme yetisini kurtarmak amacıyla karmaşık bir ameliyat sürecine hazırlanan aile, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Önce basit bir göz enfeksiyonu sanıldı

Juwan'ın annesi Michelle Saaiman, küçük oğlunun geçen yıl ağustos ayında göz enfeksiyonu belirtileri göstermeye başladığını söyledi.

Aile, önce göz doktoruna başvurdu ve Juwan’a antibiyotik tedavisi verildi. Ancak iki gün sonra annesi, durumun çok daha ciddi olduğunu anladı.

Saaiman, “Gözünün içinde bir şeyin büyüdüğünü fark ettik. Juwan gözünü kaşıyor ama hiçbir şey hissetmiyordu. Onun gözünün içinde açık bir yara görmek, bir anne olarak yaşadığım en travmatik deneyimdi.” dedi.

Virüsün bir öpücükle bulaştığı düşünülüyor

Doktorların yaptığı testler sonucunda Juwan’ın herpes virüsü kaptığı ortaya çıktı. Anne ve babasında virüs bulunmadığı için doktorlar, küçük çocuğun bir başka kişi tarafından öpülerek enfekte olduğunu düşünüyor.

Saaiman, “Bu virüs, büyük ihtimalle aktif uçuk taşıyan birinin bebeğimizi göz çevresinden ya da elinden öpmesiyle bulaştı. Daha sonra oğlum elini gözüne götürdü ve enfeksiyon buraya yayıldı.” diye konuştu.

Tedavi sürecinin haftalar sürdüğünü belirten anne, “Doktor, teşhisi koyduğunda şaka yaptığını sandım. Ancak enfeksiyon çok hızlı ilerledi ve gözde kalıcı hasara yol açtı.” dedi.

Ameliyatla sinir nakli yapılacak

Juwan’ın gözü, enfeksiyon nedeniyle tamamen hissizleşti ve beynin, bu göze sinyal göndermeyi bıraktığı belirlendi. Bu nedenle korneayı koruyan jel tabakası buharlaştı ve göz kuruyarak zarar gördü.

Aile, yapılacak sinir nakli ameliyatının başarılı olması halinde, ilerleyen süreçte kornea nakli yapılabileceğini umuyor. Ancak doktorlar, Juwan’ın sol gözünde görmenin geri dönüp dönmeyeceğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

Saaiman, “Biz artık oğlumuzun sol gözünün kör olabileceği gerçeğini kabullendik. Şu an önceliğimiz gözünü tamamen kaybetmemesi ve yeni enfeksiyonların önüne geçmek.” dedi.

Ebeveynlere önemli uyarı

Juwan’ın yaşadığı süreçten ders çıkaran anne, diğer ebeveynleri uyararak bebeklerin öpülmemesi gerektiğini vurguladı.

“Bu konuyu daha önce okumuştum ama fazla önemsememiştim. Ancak şimdi bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anladım. Çocuğuma basit bir virüs bulaştı ama hayatımız altüst oldu. Bebeğinizin öpülmesine izin vermeyin, çünkü bu risk gerçekten buna değmez.” ifadelerini kullandı.

Herpes virüsü bebekler için ölümcül olabilir

Uçuklara neden olan herpes simplex virüsü yetişkinler için genellikle zararsızdır ve çoğu zaman kendiliğinden iyileşir. Ancak bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmemiş bebekler için büyük bir tehdit oluşturur.

Tedavi edilmezse virüs, hayati organlara yayılabilir ve nörolojik hasara, hatta ölüme yol açabilir. Uzmanlar, bebeklerin özellikle doğumdan sonraki ilk dört haftasında virüse karşı en savunmasız olduklarını belirtiyor.

Doktorlar, uçuk taşıyan yetişkinlerin bebekleri öpmemesi, hijyen kurallarına dikkat etmesi ve el temizliğine özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), ebeveynlerin bebeklerinde herhangi bir enfeksiyon belirtisi görmeleri halinde hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirtiyor. Halsizlik, beslenme sorunları, yüksek ateş, solunum güçlüğü gibi belirtiler görülmesi durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.