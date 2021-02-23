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Birikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları 26 Şubat’a Kadar Ödenebilir

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Sosyal Sigortalar Dairesi birikmiş prim borçlarının 26 Şubat’a kadar ödenebileceğini açıkladı.
Birikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları 26 Şubat’a Kadar Ödenebilir

Sosyal Sigortalar Dairesi birikmiş prim borçlarının 26 Şubat’a kadar ödenebileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada Sosyal Sigortalar Dairesine borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların bu borçlarını, 10 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler çerçevesinde ödeyebilmeleri için ödeme süresinin 26 Şubat’ta son bulacağı hatırlatıldı.

Açıklamada “Dairemize yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 26 Şubat 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir” denildi.

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