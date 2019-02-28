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BKP: "Atılan adımları destekliyoruz"

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BKP yaptığın basın açıklamasıyla liderlerin bir araya gelerek güven artırıcı önlemlerle ilgili attıkları adımları desteklediğini ve görüşme sürecinin bir an önce başlamasını talep etti.
BKP: "Atılan adımları destekliyoruz"

BKP yaptığın basın açıklamasıyla liderlerin bir araya gelerek güven artırıcı önlemlerle ilgili attıkları adımları desteklediğini ve görüşme sürecinin bir an önce başlamasını talep etti.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, liderler arasında gerçekleşen dört maddelik uzlaşının, hem toplumlar arası ilişkilerin gelişmesi hem de Kıbrıs sorununun kalıcı çözümünde katalizör rol oynayacağını belirterek, “ Liderlerin bir araya gelerek Güven artırıcı önlemlerle ilgili adım atmasını destekliyor ve selamlıyoruz” dedi.

Ticaretin engelsiz yürütülmesi, suçluların karşılıklı iadesi gibi konuların da masada olduğuna vurgu yapan BKP Genel Başkanı İzcan, “ Atılan her olumlu adım, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda toplumlar arası ilişkileri ve işbirliğini geliştirecek ve tüm Kıbrıslıların refah ve huzur içinde yaşayacağı ortak geleceğin inşasını sağlayacaktır” dedi.

Liderler görüşmesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Akıncı ve Anstasiyadis arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiği sonucunun da ortaya çıktığını ifade eden İzcan, “  Akdeniz’de bulunan doğal gazın çıkarılması ve paylaşılması konusunda da çalışmalar uyum ve uzlaşı içinde sürdürülmelidir. Doğal gaz kullanılarak iki toplumun yeniden gerginliğe ve çatışmaya sürüklenmesine müsaade edilmemelidir. BKP, Kıbrıs halkının yeniden çatıştırılmasını kabul etmemektedir. Önümüzde duran en büyük tehlike doğal gaz konusuyla toplumlar arası gerginlik ve çatışma ortamının yeniden yaratılmasıdır” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümünün daha fazla geciktirilmesinin mümkün olmadığına, liderler arasında görüşme sürecinin yeniden başlaması için gereken referans şartlarının oluşturulması ve BM’nin Kıbrıs özel temsilcisi Bayan Lute’un aldığı inisiyatif doğrultusunda görüşmelerin bir an önce başlamasının şart olduğuna vurgu yapan İzcan, “ Zaman daralmaktadır. Liderler masaya oturarak sorunları çözmelidir. Taksim tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz akıllardan çıkarılmadan, yurdumuzun ve tüm Kıbrıslıların ortak geleceği için samimiyetle çalışılmalıdır” dedi.

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