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BKP El-Sen’in Düzenlediği Eyleme Destek Belirtti

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BKP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in yıllar boyu arpalık gibi kullanıldığı, iktidarların rant aracına dönüştürüldüğü iddia edildi.
BKP El-Sen’in Düzenlediği Eyleme Destek Belirtti

BKP, El-Sen’in düzenlediği eyleme destek belirtti.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in yıllar boyu arpalık gibi kullanıldığı, iktidarların rant aracına dönüştürüldüğü iddia edildi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, ihalesiz akaryakıt alımı diye bir şeyin olamayacağını, bunun her türlü suistimale açık olduğunu kaydetti. 

Kıb-Tek’in devasa bütçesi ile memlekette yolsuzlukların merkezinde bulunduğunu öne süren İzzet İzcan, “Çin’den mal getirip bunu Avrupa malı diye fahiş fiyatlarla kuruma satanlar, elleri kolları serbest dolaşırken, şaibeli sayaç ve aydınlatma ihaleleri ile halkı soyanlar, hiçbir şey yokmuş gibi nutuk atmaya devam ediyorlar” dedi.

HANGİ YÜZLE BUGÜNKÜ EYLEMLERE DESTEK VERİYORSUNUZ

Geçmiş iktidarları döneminde partizanca istihdam yapıp, hiçbir yolsuzluğu ortaya çıkarmayan siyasi partilerin, hangi yüzle bugünkü eylemlere destek verdiklerini soran İzcan, Kuzey Kıbrıs’ta kökten bir temiz eller operasyonuna ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

“Arif Hoca’nın dediği gibi ayni yolu yürüyenler farklı yere varamazlar” diyen İzcan, polis, savcılık ve yargıyı göreve davet etti.

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