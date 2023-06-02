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BM 78. Genel Kurul Başkanlığı’na Dennis Francis seçildi

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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanlığına Trinidad ve Tobago'nun adayı Dennis Francis seçildi.
BM 78. Genel Kurul Başkanlığı’na Dennis Francis seçildi

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen oturumda, Francis’in bu yıl 78. Genel Kurul Başkanlığının seçileceği Latin Amerika ve Karayipler Grubu’nun tek adayı olduğunu belirterek, “Kendisini oydaşmayla BM 78. Genel Kurul Başkanı ilan ediyorum.” dedi.

2021’den bu yana Trinidad ve Tobago’nun BM Daimi Temsilciliğini yürüten Francis’i tebrik eden Körösi, “Dennis Francis hariciyedeki 40 yıllık deneyimini beraberinde getiriyor. Ülkesinde en uzun süre büyükelçilik yapan diplomat unvanına sahip Francis’in başkanlık için barış, refah, ilerleme ve sürdürülebilirlik vizyonu, Genel Kurul’un işleyişi için kapsamlı bir bakış açısı sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Francis ise 193 üye ülkenin olağanüstü desteği için teşekkürlerini ileterek, büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

“BM Genel Kurulu Başkanlığının ne kadar büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğinin farkındayım.” diyen Francis, konuşmasında eğitimin önemine vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Körösi’ye hizmetleri için çok teşekkür ettiğini ve kendisini kişisel olarak da çok özleyeceğini belirtti.

Guterres, “Francis, insanlık çok zor bir dönemden geçerken görevi devralacak. Çatışmalar, iklim değişikliği, artan yoksulluk, açlık, eşitsizlik, güvensizlik ve bölünmüşlüğün olduğu bir dönemdeyiz.” ifadelerini kullandı.

Francis görevi eylül ayında 78. Genel Kurul başlangıcında Körösi’den devralacak.

Uluslararası ilişkiler meselelerinde tavsiyelerde bulunan BM Genel Kurulu, aynı zamanda BM’nin iç atamaları ve bütçe sürecinde görev alıyor. Genel Kurul’da her üye ülkenin bir oyu bulunuyor.

BM Genel Kurul Başkanı’nın ise oturum açılışı, gündem belirleme, temsilcilerin konuşma süresi gibi usul kurallarını uygulama yükümlülüğü bulunuyor. 

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