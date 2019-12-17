BM Genel Sekreteri Guterres: Ülkeler mülteci krizleri konusunda sorumluluğu paylaşmak için daha fazlasını yapmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılımcıları arasında bulunduğu Cenevre'deki Global Mülteci Forumu'nda konuşan Guterres, "Sorumluluğu paylaşarak mülteci krizleri hakkında daha adil cevaplar bulmalıyız" dedi.

"Dünyanın, çok sayıda mülteci ağırlayan ülke ve toplumlara minnet borcu var" diyen Guterres sözlerine, "Ama minnet yeterli değil" diyerek devam etti.

Guterres, "Çalkantılı geçen bu dönemlerde uluslararası camia sorumluluğu beraber üstlenmek için çok daha fazlasını yapmalı" diye konuştu.