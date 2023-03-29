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BM'den Tigray'da 800 bin çocuk için kızamık aşısı kampanyası

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Birleşmiş Milletler, iç çatışmaların son bulduğu Etiyopya'nın Tigray eyaletinde 800 bin çocuk için kızamık aşısı kampanyası başlattı.
BM'den Tigray'da 800 bin çocuk için kızamık aşısı kampanyası

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kampanya kapsamında, Tigray'da 6 ila 59 aylık 800 binin üzerinde çocuğa kızamık aşısı uygulamayı amaçlıyor.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, aşılama sırasında çocukların beden ve sağlık durumlarının kontrol ve tedavisinin de yapıldığı ifade edildi. Ayrıca çatışmalardan ötürü COVID-19 aşısı olmayan hamile ya da emziren kadınların da sağlık tesislerinde aşı olabileceği kaydedildi.

Sağlık hizmetleri 2020-2022 yıllarında durma noktasına geldi

Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Tigray'da ablukadan ötürü sağlık hizmetleri 2020-2022 yıllarında durma noktasına gelmişti.

Kasım 2022'de isyancılar ve hükümet arasında yapılan barış sonrası bölgeye yeniden sağlık malzemeleri ulaştırılmaya başlanmıştı.

2 yıl süren çatışmalarda yaklaşık 600 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan savaş, bölgede büyük bir insani dramın yaşanmasına neden olmuştu.

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