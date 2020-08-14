Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Boğazımız aslında kıkırdakla kas arası bir formda olduğu için yemek yerken ya da nefes alıp verirken daha pürüzsüz hissedebilmemiz ve deforme olmasını yavaşlatma amacıyla mukoza denilen bir tür yapışkan sıvıyla kaplıdır. Ağzımızın içinde, damağımızda çok az bir örneğini de görebileceğimiz mukoza tabakası, boğazımızın iç kısmında bulunur. Fakat çeşitli hastalıklar yüzünden zaman zaman bu mukoza tabakası iltihap toplayıp şişebilir, hatta bazı ileri derece ateşli hastalıklar sonucunda kalıcı hasara uğrayabilir. Boğazımızın ağrıması başta yemek yemek ve nefes almak üzere bazı yaşamsal faaliyetlerimizi aksatmakla birlikte bazen de çok ciddi öksürüğe sebep olabilir.

Öksürük Neden Olur?

Öksürük genellikle boğazda oluşmakta olan bir tür hastalığın belirtisi olarak kendini gösterir. Fakat elbette bu ilişki tam tersi de olabilir. Sigara kullanımı ya da kirli havayı uzun süre solumak gibi sebeplerden dolayı bir süre şiddetli öksürük boğaz ağrısına sebep olabilir. Her ne kadar bu tıbbi bir sınıflandırma olmasa da öksürüğü iki şekilde ayırmak mümkündür: kuru öksürük ve balgamlı öksürük.

Kuru öksürük bahar alerjisi gibi kronik alerjilerin bir numaralı belirtisidir. Bunun yanında uzun süren ve özellikle geceleri rahatsız eden kuru öksürük genellikle üst solunum yolları enfeksiyonu sonucunda ortaya çıkar. Ayrıca mikroplu, kirli havanın bulunduğu yerlerde yaşamak akciğere zarar verdiği için düzenli yollardan kuru öksürüğe sebebiyet verir. Öğretmenlik gibi devamlı konuşmaya dayalı meslek sahiplerinde de hem sürekli konuşmaya hem de az sıvı tüketimine bağlı olarak kuru öksürük oluşur.

Balgam denilen sıvı aslında boğazdaki mukoza tabakasının iltihap, virüs ve mikropları içine hapsetmesidir. Vücudumuz kendine zararlı bu maddeleri vücuttan atmak için doğal refleksi olan öksürüğü kullanır. Bu yüzden balgamlı öksürük genelde sinüzit, bronşit gibi iltihaplı solunum yolları ve akciğer hastalıkları sonucunda oluşur. Bunlara ek olarak içinde çeşitli zararlı maddeleri barındırdığı bilinen sigaranın kullanımı da balgamlı öksürüğe sebep olabilir.

Öksürüğü giderme noktasında ne yazık ki öksürüğü hemen ne keser diye bir soruya yanıt veremiyoruz. Çünkü tedavi edilebilmesi için öncelikle öksürüğün türü ve sebebi tespit edilmeli.

Boğaz Ağrısı Neden Olur?

Eğer boğaz ağrısının sebebi ya da belirtisi öksürük değilse, sebebi büyük ihtimalle akciğer ya da midedeki hastalıklardır. Akciğerdeki iltihaplanma ya da midede oluşan bir hastalık olan reflünün ilk belirtisi genelde boğaz ağrısıdır.

Boğaz ağrısı yalnızca bir kaşıntı, rahatsızlık hissi sağlamıyor, üstüne bir de yutkunma problemi çıkartıyorsa boğaz enfeksiyonu kapmış olabilirsiniz. Viral ya da bakteriyel olabilen bu boğaz enfeksiyonunu doktor olmadan anlamak ne yazık ki mümkün değildir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir, yutkunamıyorum diyorsanız ve aşağıdaki belirtilerden birkaçına sahipseniz zaman kaybetmeden bir doktora görünmeli ve ilaç tedavisine başvurmalısınız.

Viral boğaz enfeksiyonu belirtileri:

Boğazda nefes almayı güçleştirip sesi kalınlaştıran türde tıkanıklık

Alında, sinüslerin bulunduğu bölgede şiddetli ağrı

Sürekli su içmeye yönlendiren ama geçmeyen bir kuruluk

Bakteriyel boğaz enfeksiyonu belirtileri: