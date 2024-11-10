Bostancı’da Ani Ölüm: 66 Yaşındaki Zemyem Bozkurt Hayatını Kaybetti

09 Kasım 2024 tarihinde, saat 17.00 sularında Bostancı’da yaşayan 66 yaşındaki Zemyem Bozkurt, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yakınları tarafından Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne götürülen Bozkurt’a, acil servis ekipleri tarafından derhal müdahale edildi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Bozkurt kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan üzücü olayın ardından polisin, ölüm nedenine ilişkin incelemelerini sürdüğü ve detaylı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.