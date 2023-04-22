Boynunuzda beze çıktıysa dikkat

Adenit, lenf düğümlerinin iltihaplanması olarak tanımlanan bir tıbbi durumdur. Lenf düğümleri, vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili birçok önemli işleve katkıda bulunan lenfatik sistemin bir parçasıdır.

ADENİT NEDİR?

“Adenit”, bez iltihabı anlamına gelir. “Adenit” terimi, vücudun farklı bölgelerindeki bezlerin enfeksiyonu veya iltihabını ifade eder. Bezler, salgı üreten dokulardır ve lenf bezleri, ter bezleri, tiroid bezleri, pankreas bezleri gibi farklı türleri vardır. Adenit genellikle lenf bezlerinde görülür ve bu durum, vücudun enfeksiyonlara veya diğer hastalıklara karşı savunmasını artıran bağışıklık sistemi tepkisine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Adenit, ağrı, şişlik, hassasiyet ve kızarıklık gibi semptomlara neden olabilir. Tedavi genellikle enfeksiyonun nedenine yöneliktir ve antibiyotikler, anti-enflamatuar ilaçlar ve diğer tedaviler gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

ADENİT ÇEŞİTLERİ NELER?

Adenit, farklı bezlerin enfeksiyonu veya iltihabını ifade eden genel bir terimdir. Bu nedenle, adenitin farklı çeşitleri vardır. İşte bazı adenit türleri:

Lenfadenit: Bu, lenf bezlerindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. En sık görülen adenit türüdür. Tiroidit: Tiroid bezindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. Sialadenit: Tükürük bezlerindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. Mezenterik adenit: Bağırsakların lenf bezlerindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. Bartholin bezleri adeniti: Bartholin bezleri olarak bilinen genital bölgedeki bezlerdeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. Pankreatit: Pankreas bezindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. Apandisit: Bu, kör bağırsağın bir uzantısı olan apandisindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur.

Bu sadece bazı adenit türlerinin örnekleridir. Adenit, farklı bezlerde meydana gelebilir ve enfeksiyonun nedenine, semptomlara ve tedaviye bağlı olarak farklı isimler alabilir.

ADENİT NEDENLERİ NELER?

Adenit, farklı bezlerde enfeksiyon veya iltihaplanmaya neden olan bir durumdur. Adenit oluşumuna neden olan faktörler arasında şunlar yer alır:

Enfeksiyonlar: Adenitin en yaygın nedeni, bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonlarıdır. Örneğin, boğaz enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, diş enfeksiyonları veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar lenf bezlerinin enfekte olmasına neden olabilir. İmmün sistem sorunları: İmmün sistem sorunları, lenf bezlerinde iltihaplanmaya neden olabilir. Örneğin, otoimmün hastalıklar, lenfoma gibi kanser türleri ve HIV / AIDS gibi enfeksiyonlar. İlaçlar: Bazı ilaçlar, lenf bezlerinde iltihaplanmaya neden olabilir. Örneğin, antiepileptikler, antimalaryal ilaçlar ve immünsupresifler. Kimyasal maruziyet: Bazı kimyasallar, lenf bezlerinde iltihaplanmaya neden olabilir. Örneğin, bazı pestisitler ve kimyasal solventler. Diğer nedenler: Adenit bazen nedeni bilinmeyen bir şekilde ortaya çıkabilir.

Adenit nedenleri, adenitin görüldüğü bezin türüne ve enfeksiyonun tipine bağlı olarak değişebilir. Tedavi, nedenin doğasına bağlı olarak farklı yöntemler içerebilir.

ADENİT BELİRTİLERİ NELER?

Adenitin belirtileri, enfeksiyonun yerine, şiddetine ve tipine göre değişebilir. Ancak adenitin yaygın belirtileri şunları içerebilir:

Lenf bezlerinde şişlik: En belirgin adenit belirtisi, enfekte olan bezin bölgesinde şişlik ve hassasiyettir. Şişlik, bezin boyutunu artırabilir ve dokunulduğunda ağrı veya acı hissi verebilir.

Ağrı: Lenf bezlerindeki şişliğe ek olarak, adenit ağrıya da neden olabilir. Ağrı genellikle şişliğin olduğu bölgede yoğunlaşır.

Kızarıklık: Adenit nedeniyle enfekte olan bölgedeki ciltte kızarıklık görülebilir.

Yorgunluk: Adenit, vücudun enfeksiyonla mücadele etmesi için enerji gerektirir. Bu nedenle, hastalık genellikle yorgunluk hissine neden olabilir.

Ateş: Adenitin enfeksiyon nedeniyle ateşe neden olabilir. Ateş, vücut sıcaklığının yükselmesi ve terleme gibi diğer belirtilere neden olabilir.

Baş ağrısı: Adenit, baş ağrısı gibi diğer grip benzeri semptomlara da neden olabilir.

Adenitin belirtileri, enfekte olan bezin türüne, enfeksiyonun şiddetine ve kişinin bağışıklık durumuna bağlı olarak değişebilir. Adenit belirtileri yaşarsanız, doktorunuza danışmanız önemlidir.

ADENİT TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?

Adenit tedavisi, enfeksiyonun nedenine, semptomların şiddetine ve enfekte olan bezin türüne bağlı olarak değişebilir. Tedavi aşağıdaki gibi yöntemleri içerebilir:

Antibiyotikler: Bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan adenit vakalarında, antibiyotikler tedavi için kullanılabilir. Doktorunuz, uygun antibiyotiği reçete edecektir. Ağrı kesiciler: Adenit nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletmek için ağrı kesiciler reçete edilebilir. İbuprofen ve asetaminofen gibi over-the-counter ilaçlar ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir. Anti-inflamatuar ilaçlar: Adenitin inflamatuar semptomlarını hafifletmek için doktorunuz, kortikosteroidler veya nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) reçete edebilir. Sıcak veya soğuk kompresler: Enfekte olan bölgeye sıcak veya soğuk kompresler uygulamak, semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Lenf drenajı: Bazı vakalarda, doktorunuz enfekte olan bölgeyi drenaj etmek için bir iğne kullanabilir. Bu, şişkinliği azaltmaya ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Cerrahi müdahale: Nadir durumlarda, adenitin nedeni kanser gibi ciddi bir durum olabilir. Bu durumda, cerrahi müdahale gerekebilir.

Adenit tedavisi, adenitin nedenine ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişebilir. Enfeksiyonu hafifletmek ve semptomları hafifletmek için tedaviye erken başlamak önemlidir.