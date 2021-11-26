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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında...

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro askeri okul açılış töreni konuşmasını yaptığı sırada kadınlar hakkında cinsiyetçi ifadeler kullandı.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında...

Konuşması sonrası yerine oturan muhafazakâr devlet başkanına ise ilk tepkiyi eşi Michelle Bolsonaro verdi. Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.

Eşi Michelle Bolsonaro'nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı.

Şakayla karışık bir şekilde "Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum" dedi. Gülmekten kürsünen üzerine yatan Bolsonaro'ya ilk tepki, yerine oturduktan sonra eşinden geldi.

Lady Bolsonaro, canlı yayın sırasında devlet başkanının kulağını çekti.

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