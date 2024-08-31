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Brezilya'da X'e erişim engeli kararı: VPN kullanana günlük 8.045 euro ceza

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Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'in yasal temsilci atamayı reddetmesi üzerine şirketin ülkedeki faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti.
Brezilya'da X'e erişim engeli kararı: VPN kullanana günlük 8.045 euro ceza

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, Cuma günü verdiği bir kararla Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı. Platforma VPN aracılığıyla girenlere günlük 8.045 euro ceza öngörülüyor.

Karar, teknoloji milyarderi Musk'ın Brezilya'da X için yeni bir yasal bir temsilci atamayı reddetmesinin ardından geldi. Bu hamle, Musk ile Yargıç Alexandre de Moraes arasında ifade özgürlüğü, aşırı sağcı hesaplar ve yanlış bilgilendirme konusunda aylardır süren anlaşmazlığı daha da tırmandırdı.

Moraes, çarşamba gecesi Musk'ı uyararak, Brezilya'da bir temsilci belirlememesi halinde X'in engellenebileceğini bildirmiş ve temsilci ataması için 24 saatlik bir süre tanımıştı.

Platformun Brezilya'da yaklaşık bir aydır resmi temsilcisi bulunmuyor.

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