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BRTK’da yapılacak propaganda konuşması için YSK’ya dilekçe verilecek

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25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçim kapsamında adaylar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) propaganda konuşması yapacak.
BRTK’da yapılacak propaganda konuşması için YSK’ya dilekçe verilecek

25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçim kapsamında adaylar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) propaganda konuşması yapacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi için duyurduğu takvime göre, bugün siyasal partilerin BRTK’da propaganda yapmak için YSK’ya dilekçe vermesinin son günü.

Adayların önceki gün kesinleşmesinin ardından propaganda süreci de dün başlamıştı. Dün ayrıca siyasal partilerin ve bağımsız adayların oy pusulasında yazılış sırası ile BRTK’da yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, muhtarlık seçiminde adayların oy pusulasında yazılış sırası belirlenmişti.

Ara seçimde, milletvekilliği için 6’sı siyasi parti, 7’si bağımsız olmak üzere toplam 13 aday yarışacak. YSK tarafından adaylığı reddedilen TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adı yasa gereği oy pusulasında yer alacak.

Dünkü ad çekmeye göre, oy pusulasında Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı Tacan Reynar-1’inci; Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ali Başman-2’nci; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Sami Özuslu-3’üncü; Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger-4’üncü; Demokrat Parti (DP) adayı Serhan Aktunç-5’inci; Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy-6’ncı sırada yer aldı.

 Bağımsız adaylar sıralamasında, Çetin Sadeli-1’inci; Abdullah Korkmazhan-2’nci; Alper Özsalınç-3’üncü; Talip Sancar-4’üncü; Meriç Erülkü-5’nci; Mert Taşkın-6’ncı; Nazım Özsever-7’inci oldu.

Lefkoşa Yenicami mahallesi muhtarlık seçiminde de aday sırlamasında “Mehmet Çamı-1’inci; Adnan Getirmez-2’nci; Selim Özdemir-3’üncü; Mehmet Yumuşak-4’üncü sırada yer aldı.

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