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BRTK’ya ait drone kayboldu!

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BRTK’ya ait drone kayboldu!
BRTK’ya ait drone kayboldu!

Mehmetçik’te dün Çelebi Garden Otel bölgesinde BRTK’ya ait drone ile çekim yapılırken, kontrolden çıkan drone Gorfolar - Pamuklu köyü arasında düşerek kayboldu. Yeri tespit edilemeyen drone kameranın arandığı belirtilirken, bulunması halinde 0548 810 1010 - 0548 861 7787 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşmaları istendi.

Mehmetçik Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna ait drone, Mehmetçik Çelebi Garden Otel bölgesinde çekim yaparken kontrolden çıkıp Gorfolar - Pamuklu köyü arasında düşmüştür. Düştüğü yer tespit edilemediğinden drone bulunamamıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız bulunması halinde 0548 810 1010 - 0548 861 7787 numaralı telefonlardan belediyemize ulaşmalarıdır.
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