  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.0642
  • Euro 13.5393
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Bu akşam Galatasaray, Marsilya'yı ağırlıyor! İşte detaylar...

» »
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray, sahasında Fransa ekibi Marsilya'yı ağırlıyor.
Bu akşam Galatasaray, Marsilya'yı ağırlıyor! İşte detaylar...

Galatasaray'da tedavileri devam eden Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak. 

İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

20.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den izlenebilecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel tişört: "Bir oyuncu elendi"23 Kasım 2021 Salı 15:52
  • Fatih Terim'e ağır fatura! Fenerbahçe derbisinin ardından alacağı ceza...23 Kasım 2021 Salı 15:18
  • Maçlar 14.00’e alındı23 Kasım 2021 Salı 10:25
  • GS Başkanı Burak Elmas'tan sert açıklamalar! "Çok kötü ve art niyetli..."21 Kasım 2021 Pazar 22:09
  • Derbinin kazananı FENERBAHÇE!21 Kasım 2021 Pazar 21:06
  • Derbide KIRMIZI KART!21 Kasım 2021 Pazar 20:51
  • Derbide 23 sezon sonra bir ilk!21 Kasım 2021 Pazar 20:41
  • Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gerginlik! Metal çakmak atıldı21 Kasım 2021 Pazar 19:57
  • Derbide ikinci GOL sesi!21 Kasım 2021 Pazar 19:36
  • Derbide ilk GOL geldi!21 Kasım 2021 Pazar 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti