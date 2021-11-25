Bu akşam Galatasaray, Marsilya'yı ağırlıyor! İşte detaylar...

Galatasaray'da tedavileri devam eden Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemeyecek.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.
İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.
20.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den izlenebilecek.
Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.
Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.
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