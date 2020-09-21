  • BIST 1.112
  • Altın 475,822
  • Dolar 7,5557
  • Euro 8,9622
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1550 test 6 vaka

Bu kan grubundakiler hayata 1-0 önde başlıyor!

» »
Uzmanlar kan grupları ile kişinin yakalandığı hastalıklar arasında önemli bağlantılar olduğu konusunda hemfikir.
Bu kan grubundakiler hayata 1-0 önde başlıyor!

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.

Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat kan grubu 0 olanların birçok önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük.

Daha önceki araştırmalara göre de, hemen hemen bütün kanser türlerinin A ve AB kan gruplarına karşı büyük ilgili duyduğunu ortaya koymuştu.

Kansere karşı şanslı kan grubunu ise 0 grubu oluşturuyor.

D'Adamo'nun araştırmalarına göre kanser ve kan grupları arasındaki ilişki şöyle:

GÖĞÜS KANSERİ

Bu kanser türüne yakalanan kadınlar ile ilgili araştırmalar, O ve B kan grubuna sahip olanların tedaviye daha hızlı yanıt verdiğini ve daha hızlı iyileştiğini gösteriyor.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Birçok beyin ve sinir sistemi kanserleri, A ve AB gruplarını tercih ediyor.

RAHİM KANSERİ

Bu kanser türleri de A ve AB gruplarını tercih ediyor, ancak bu hastalıklara yakalanan B grubu kadınların sayısı da yüksek bulunuyor.

BAĞIRSAK KANSERİ

Bazı türlerinde kan grubu temel belirleyici olmuyor. Bağırsak kanserine yol açan en önemli etkenler diyet, yaşam biçimi ve gerilim şeklinde sıralanıyor.

SİNDİRİM YOLU KANSERİ

Dudak, Dil, yanak, diş eti, yemek borusu kanserleri ile tükürük bezlerindeki tümörler, A ve AB grupları ile çok yakın ilişkili bulunuyor. Bu kanserlerin çoğu kendi kendilerine oluşurken, sigarayı bırakıp, alkolü azaltmak ve diyete dikkat etmek riski azaltıyor.

MİDE KANSERİ

Üzerinde araştırma yapılmış 63 bin vakada mide kanserinin A ve AB gruplarındaki düşük mide asiti ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

PANKREAS KANSERİ

Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolu kanserleri, dayanıklı sindirim sistemlerine sahip O gruplarında nadir görülüyor. A ve AB grupları yine en çok risk altında olanlar. B grupları eğer onlar için sakıncalı olan kabuklu yemişleri yerlerse bu kanser türlerine yakalanabilirler.

PANKREAS KANSERİ
 

Pankreas, karaciğer, safra kesesi ve safra yolu kanserleri, dayanıklı sindirim sistemlerine sahip O gruplarında nadir görülüyor. A ve AB grupları yine en çok risk altında olanlar. B grupları eğer onlar için sakıncalı olan kabuklu yemişleri yerlerse bu kanser türlerine yakalanabilirler.

LENF VE LÖSEMİ

Bu kanser formu, O grupların eğilimli oldukları bir tür. Kan ve lenflerde gelişen bu kanser tercihen O gruplarını sıkıntıya sokar.

DERİ VE KEMİK
Deri kanserleri de en fazla O grubunun yakalandığı tek kanser türü. Habis melanom deri kanserinin en öldürücü şeklidir. Bu duruma karşı O ve B grupları bağışık değildirler.

MESANE KANSERİ
Mesane kanseri en fazla A ve B gruplarında görülür. Hem A hem de B grubunun karakterini taşıyan AB grubu ise büyük olasılıkla en yüksek riski taşıyan gruptur.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maske viral yükü ve Covıd-19'un şiddetini azaltıyor20 Eylül 2020 Pazar 22:36
  • Alarm kurarak uyananlara "ertelemeden kalkın" tavsiyesi20 Eylül 2020 Pazar 22:02
  • Alzaymır hastalığında artış yaşanıyor20 Eylül 2020 Pazar 21:30
  • Gençlere dikkat: Ağır vaka riski!20 Eylül 2020 Pazar 20:58
  • Günsel: “COVID-19’la Mücadelede Koruyucu “Burun Spreyi” Projesi ile Dünyada Biz de Yerimizi Alacağız…”20 Eylül 2020 Pazar 13:39
  • Dekan: İstanbul’da pik bekliyoruz, tedbirleri gevşetirsek büyük dalgaya dönüşür19 Eylül 2020 Cumartesi 16:50
  • Virüs hakkında 4 bağışıklık senaryosu19 Eylül 2020 Cumartesi 15:30
  • Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısı için başvuru patlaması19 Eylül 2020 Cumartesi 14:30
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deney aşıları uygulanmaya başlayacak19 Eylül 2020 Cumartesi 13:50
  • Fizik Tedavide En Büyük İlaç “Hastaya Dokunmak ve Egzersizdir”19 Eylül 2020 Cumartesi 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti