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Bu yola dikkat... Bir kısmı kapalı olacak!

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun bir kısmı, pazar günü 7.00-20.00 saatleri arasında yapılacak drag yarışı nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Bu yola dikkat... Bir kısmı kapalı olacak!

Polisten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından düzenlenecek yarış nedeniyle yolun  Dikmen Yonca Kavşağı ve Sanayi Çemberi ile Hamitköy Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı belirtilerek, drag yarışı devam ettiği sürece yolu kullanacak  sürücülere, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

 

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