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Burcu: Güney'in toprak talebi 28.2, kuzeyin 29.2

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Burcu: Güney'in toprak talebi 28.2, kuzeyin 29.2
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cenevre Zirvesi'nin 3'üncü günündeki ilk toplantının ardından basının karşısına geçti. Burcu, ilk görüşmeyi verimli niteledi.

Burcu, çözüm sonrası birleşik Kıbrıs'ın bir AB üyesi olacağını ifade ederek, bugünkü görüşmede Türk yurttaşlarına Kıbrıs coğrafyası üzerinde Yunan yurttaşlarına yapılan muamelenin aynısı ve benzerinin yapılması konusunun tartışıldığını belirtti.

Burcu şunları kaydetti:  

"Federal yetkilerin hangileri olacağına yönelik çalışmamız oldu. Gelecekte birleşik Kıbrıs'ta birleşik Kıbrıs'ın Anayasası'nın değiştirilmesi/yenilenmesi icap ederse, bu değişiklik hangi kurallar çerçevesinde yapılacağı konuşuldu.

En yüksek yargı organı Federal Yüksek Mahkeme olacak. Bu mahkemede temsiliyet eşit olacak. Doğaldır ki, bazı kararlarda karar alma süreçlerinde toplumsal ayrılıklar olabilir. Mahkeme de bu konularda karar alma kapasitesine kaybedebilir. Mahkeme bu noktada tınakıklıkları açma mekanizması ne olabilir onu konuştuk.

Bugün öğleden sonra liderler Cenevre saatine göre 17.45'te başlayacak. Çalışma grubu arkadaşlarımız değişik alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Akşam seansında gündem şu:

Federal Kıbrıs'ta organlarda kararlara Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı. Bunun nasıl elde edilebileceğine dair çalışmalar oldu. Ortaya çıkan son şeklin siyasi irade tarafından şekillendirilmesi hususu vardır.

Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis bu konuda çalışma yaptılar. Bu çalışmanın devamı getirilecek. Mülkiyet de masada olacak. Pek çok alanda ilerlemeler sağlanmıştır. Belli başlı bazı konularda tamamlanmamış hususlar vardır."

Güney'in toprak talebi 28.2, kuzeyin 29.2

Burcu, gecenin ilerleyen saatlerinde liderlerle iki taraftan gelecek harita uzmanı ve BM harita uzmanının haritaları birbirine sunacağını da ifade ederek toprak oranı konusunda uzlaşı olduğunu hatırlattı

Burcu, Güneyin yüzde 28.2, Türk tarafının ise yüzde 29.2 toprak şeklinde bir uzlaşıya sahip olduklarını da belirterek, tarafların bu çerçevede haritalarını BM'ye sunacaklarını ifade etti.

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