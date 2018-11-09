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Burcu: “Pazartesi karşılıklı geçişler başlayacak”

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Derinya ve Aplıç kapılarının daha önce varılan mutabakata uygun olarak Pazartesi saat 12.00’de açılmaya hazır hale getirildiğini belirtti.
Burcu: “Pazartesi karşılıklı geçişler başlayacak”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Derinya ve Aplıç kapılarının daha önce varılan mutabakata uygun olarak pazartesi saat 12.00’de açılmaya hazır hale getirildiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasında, Burcu, Kıbrıs Türk tarafının Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirdiğini kaydetti. 

Barış Burcu, “Derinya kapısıyla ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs’taki BM yetkilileri ile konuştuğu hususlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmış ve tümü bugün tamamlanmıştır” dedi. 

Burcu, pazartesi karşılıklı geçişlerin başlayacağı her iki kapının da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları için olumlu sonuçlar doğuracağına inanç belirterek, yeni kapıların, her iki topluma da hayırlı olmasını diledi.

UNDP: “AB, 5 GEÇİŞ NOKTASI İÇİN TOPLAM 6.5 MİLYON EURO HARCADI”

BM Kalkınma Programı (UNDP) da Lefke-Aplıç ve Derinya’da, AB fonlarıyla gerçekleştirilen ve UNDP tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB’nin, ara bölgede ve ara bölgenin kuzeyindeki yol çalışmalarının Kıbrıslı Türklere Yardım Programı çerçevesinde finanse ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Lefke-Aplıç ve Derinya geçiş kapıları BM tarafından finanse edilen dördüncü ve beşinci geçiş kapıları oldu” denilerek, 2006’dan bu yana AB’nin söz konusu 5 geçiş noktasının açılışına destek için toplam 6.5 milyon Euro harcadığı belirtildi.

GEÇİŞ NOKTALARINDAKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Lefke-Aplıç geçiş noktasındaki yolun, ara bölge ve kuzeyindeki yol dahil 1 kilometre 260 metre olduğu ifade edilerek, elverişsiz hava koşullarında su birikmesini önlemek dahil, yolda gerekli tüm altyapı önlemlerinin alındığı; güvenli trafik için gerekli trafik işaret ve uyarı lehvalarının yerleştirildiği kaydedildi.

Derinya’daki yolun ise toplam 2 kilometre 915 metre olduğu ve burada da yol güvenliği için gerekli işaret ve levhaların yerleştirildiği, su birikmemesi için drenaj çalışması yapıldığı belirtildi.

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