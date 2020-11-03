Burun Akıntınız Hiç Geçmiyorsa Sebebi Bu Hastalık Olabilir

Burun iltihabının neden kaynaklandığının çok iyi analiz edilmesi gerektiğine dikkat çeken KBB Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Ozan Seymen Sezen, “Rinite (burun iltihabı) yol açan nedenlerin enfeksiyona bağlı gelişip gelişmediğini çok iyi tespit etmek gerekir.

Alerjik olmayan ya da alerjik olan burun iltihaplarının tanısı, tedavisi ve hastalara olan etkisi birbirinden farklıdır.

Alerji, bağışıklık sistemimizin alerjen olarak adlandırdığımız maddeye karşı aşırı tepkisi sonucu oluşur.

Rinit (burun iltihabı) hastalarının birçoğunun alerjik olmayan nedenlerden dolayı sağlık sorunlarını yaşadıklarını görüyoruz" dedi.

Alerjik burun iltihabıyla karıştırılıyor!

Vazomotor Rinit (Alerjik Olmayan Burun İltihabı) belirtileri konusunda açıklamalar yapan Prof.Dr. Ozan Sezen, şöyle konuştu: “Vazomotor rinit, alerjik olmayan, enfeksiyona bağlı olarak gelişmeyen burun iltihabı anlamına gelir.

Vazo; kan damarlarını, motor ise burun dokusuyla birlikte kan damarlarını uyaran sinirleri ifade eder.

Alerjik olmayan vazomotor rinit, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ya da kronik hapşırık olarak belirti verebilir. Bu semptomlar, alerjik olan rinitlerle benzer gibi görünse de esasında birbirinden farklıdır.

Alerjik rinit, ileri düzeyde alerjik astım gibi hastanın yaşamını hayati oranda etkileyecek sorunlara yol açabilir.

Stres, sigara dumanı, hava kirliliği…

Vazomotor rinitin burun mukozasının aşırı yanıtına bağlı gelişen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof.Dr. Sezen, “Vazomotor rinit; burun içerisinde bulunan ve kılcal damarların şişmesine neden olan sinir uçlarının hassas olmasından kaynaklanır.

Burun içerindeki kan damarları genişleyebilir ya da şişebilir. Bu durumun sonucu olarak burunda tıkanıklık ve akıntı gibi semptomlar yaşanır.

Burun içerisinde yer alan sinir uçlarındaki hassasiyetin birçok nedeni olabilir. Maruz kalınan bazı kimyasal maddeler, sigara dumanı, hava şartlarındaki değişimler, hava kirliliği, sıcak ve baharatlı yiyecekler veya stres, vazomotor rinitin oluşmasına neden olabilir" açıklamasında bulundu.

Geçmeyen şikayetler varsa ne yapılmalı?

Vazomotor rinit hastalığının tanısı ve tedavisi hakkında bilgi veren Sezen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vazomotor rinit hastalığında şikayetler göz önünde bulundurulara detaylı bir burun ve boğaz muayenesinin yapılması teşhis için önemlidir.