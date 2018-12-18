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Bütçe görüşmeleri 6’ncı gününde

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bugün de devam ediyor.
Bütçe görüşmeleri 6’ncı gününde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bugün de devam ediyor.

6 gündür süren bütçe görüşmeleri kapsamında bugün Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu bütçeleri ele alınacak.

Genel Kurul bugün saat 13.15’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis’te ilk olarak Sağlık Bakanlığı’nın 621 milyon 965 bin 700 TL olarak öngörülen bütçesi ele alınıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 305 milyon 481 bin 100 TL ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 6 milyon 166 bin 800 TL olarak öngörülen bütçeleri görüşülecek.

11 Aralık Salı günü başlayan bütçe görüşmeleri 20 Aralık Perşembe günü tamamlanacak.

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