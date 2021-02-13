Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gıda yardımı sağlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gıda desteği sağlanacağını açıkladı.

Pandemi dolayısı ile ekonomik sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahipleri, basvuru.csgb.gov.ct.tr adresine başvuruda bulunarak gıda yardımından faydalanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağmanın Basın Açıklaması şu şekilde:

‘‘ Yaklaşık bir yıldır, tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 virüsünün insan sağlığında, ekonomik aktivitelerde ve sosyal yaşam üzerinde yarattığı tahribat hepimizin malumudur. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsü, ülkemizi de etkisi altına almış ve son haftalarda artan bulaş dolayısı ile KKTC'nin tümünde de kapanma yoluna gidilmiştir. Kapanma sürecinin uzama ihtimali, toplumumuz içerisinde bulunan sosyal risk gruplarını daha da kırılgan hale getirme olasılığını taşımaktadır. Bakanlığımızın düzenli olarak hizmet ulaştırmaya çalıştığı yaşlılar, engelliler, dul ve yetimler yanında, işini kaybeden emekçilerin ve ev içi şiddet mağdurlarının sayısının artması kuvvetle muhtemeldir. Bu sosyal risk gruplarının yaşadığı ekonomik, sosyal ve psikolojik sıkıntılara çare üretmek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asli görevlerinin başında gelmektedir. Bu yüzdendir ki, Bakanlığımız vatandaş veya ikamet durumuna bakılmaksızın pandemiden en çok etkilenen sosyal risk gruplarını tespit etmek ve bu gruplara ihtiyaç duydukları gıda ve temizlik malzemelerini ulaştırmak üzere bir çalışma başlatmıştır.

Bu çalışma kapsamında Bakanlığımız;

1) a) Pandemi dolayısı ile yakın zamanda işini kaybeden ve/veya kayıtsız duruma düşen işçilerin,

b) Pandemi dolayısı ile ekonomik sıkıntı yaşayan, tek ebeveyn olarak yaşayan çocuklu ailelerin,

c) Bakım hizmetlerinden yararlanamayan yaşlıların ve engelli bireylerin,

d) Herhangi bir yerden geliri olmayan kadınların, LGBT bireylerin ve yabancı öğrencilerin tespitini mümkün kılacak bir başvuru ve kayıt sistemi geliştirmektedir.

2) Bu kayıt sisteminin sağlıklı işleyebilmesi ve tespit edilen risk gruplarının ihtiyaçlarının merkezi olarak karşılanabilmesi için Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi'nin ilçe teşkilatları ve Sosyal Sigortalar Dairemiz devrede olacaktır. Kayıtların tutulmasını takiben, gıda ve temizlik ürünleri içeren paketlerin ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde dağıtılabilmesi için Bakanlığımız, Kızılay, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar ve birlikler, sendikalar ve kadın örgütleri ile işbirliği içinde çalışacaktır.

3) Gıda ve Temizlik Paketi'ne girecek ürünlerin listesi Bakanlığımızın web sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılacak ve düzenli olarak güncellenecektir. Söz konusu paketlere girecek ürünlerin temini için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kaynakları yanında, dışarıdan bağış da kabul edilecektir. Paketlere girecek ürünlerin toplanması, hazırlanması ve depolanmasından Sosyal Hizmetler Daire'miz sorumlu olacak ve katkıda bulunmak isteyen kurum veya kuruluşlar 0539 103 22 65 numaralı telefondan başvuru yapabileceklerdir.

4) Gıda ve Temizlik Paketi için kurumlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelecek olan bağışlar sadece ürün bazlı olacak, nakdi yardım kabul edilmeyecektir. Bağış sürecinin toplum ile şeffaf bir şekilde paylaşılması amacıyla yardımda bulunan kurumların ve/veya bireylerin listesi Bakanlığımızın web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.

5) Gıda ve Temizlik Paketi'ne ihtiyaç duyan kişilerin basvuru.csgb.gov.ct.tr adresinden 19 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruları alınacaktır. Ayrıca internet erişimi olmayan bireyler aşağıdaki Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı ALO GIDA YARDIM HATLARINI arayarak veya bağlı oldukları muhtarlıklara ulaşarak başvurularını yapabilecektir. Başvuruda bulunan kişilerin gerçekten ihtiyaçlı olup olmadıkları Bakanlığımız tarafından kurulacak kayıt sistemi ve kurumlar arası network aracılığı ile teyit edilecek ve paketler bu teyit sürecinden sonra ilgili kişilere ulaştırılacaktır. Bu süreçte kişilerin bireysel haklarını ve haysiyetini korumak maksadıyla, başvuru yapan kişilerin bilgileri Bakanlığımız bünyesinde kayıtlı olacak ve kamuoyu ile paylaşılmayacaktır.

ALO GIDA YARDIM HATLARI:

0539 103 22 67

0539 103 22 68

0539 103 22 70

0539 103 22 71

0539 103 22 73

6) Gıda ve Temizlik Paketi'ne girecek olan ürünlerin depolanması için Engelsiz Yaşam Evi binası geçici olarak kullanılacak, paketlerin hazırlanması ve merkezlere dağıtımı buradan yapılacaktır. Soğuk depolama sistemi mevcut olmadığından Gıda Ve Temizlik Paketi'ne girecek olan ürünler, dayanıklı tüketim malzemesi olacaktır.

7) Son olarak belirtmek isterim ki, pandemi dolayısı ile yaşanan kapanma süreçlerinde ev içi şiddet olaylarının arttığı bir gerçektir. Geçtiğimiz yıl yaşamak zorunda kaldığımız kapanma sürecinde de ev içi şiddet vakalarında artış görüldüğü çeşitli sivil toplum örgütlerince ifade edilmiştir. Ev içi şiddete maruz kalan kadınların ALO 183 veya ALO 155 hatlarını arayarak bize veya Polis Teşkilatı'na ulaşmalarını, Bakanlığımızın bu bağlamda 7/24 hizmete hazır olduğunu söylemek isterim.

Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu süreçte Bakanlığımız tarafından başlatılan bu çalışmanın belli bir sistematik içinde tasarlanması için katkı koyan CTP milletvekili Sayın Doğuş Derya'ya, TDP milletvekili Sayın Zeki Çeler'e, HP milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu’na, Kızılay Başkanı Sayın Sezai Sezen'e, paketlerin yerlerine ulaştırılması için lojistik destek verme sorumluluğunu üstlenen Belediyelerimize ve muhtarlarımıza, bağış ve yardımda bulunmak için gönüllü olan iş insanlarımıza, işbirliği için hazır olduklarını belirten odalarımıza ve birliklerimize çok teşekkür ederim. ’’

Koral ÇAĞMAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı