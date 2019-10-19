Canan Karatay: Hakiki ve doğal zeytinyağı, ana sütünün aynısıdır

Ana sütü ve soğuk sıkım zeytinyağının hiçbir farkı olmadığını söyleyen Karatay, "Sadece bir tek farkı vardır ana sütünde hayvansal kolesterol vardır, zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır geriye kalan her şey aynıdır. Kolesterol olmadan yer yüzünde hayat olmaz, bitki de, hayvan da, biz de hayatımızı sürdüremeyiz” dedi.

3. Kayseri Kitap Fuarı’nda vatandaşlarla bir araya gelmeden önce İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Karatay, şu açıklamalarda bulundu:

"Kayseri’nin pastırması çok önemli ama bozuk olmayacak. Şimdi fabrikalarda üretilmez pastırma kusura bakmasınlar ama o zaman kalitesi bozulur. Pastırma en sağlıklı et çünkü pişmemiş olarak yağıyla beraber, kırmızı et proteiniyle beraber yenildiği zaman sağlıklıdır. İnsan vücudundaki et bile yağlıdır zaten ve kaslarımız, kalbimiz ve beynimiz yağ ile çalışır. Onun için dengelidir ve bir pastırmaya baktığınızda 3’e 1 oranında yağ vardır neredeyse. Bu şekilde insan vücuduna girdiği zaman korkmayın kırmızı et kolesterolü yükseltmez. Senelerce maalesef bunu yasakladılar.

"Kırmızı et kanserojen değildir, kırmızı ete katılan kimyasallar kanserojendir"

"Ben doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz diyorum. Sucuk evde yapılırsa ki ben Elazığlıyım eskiden evde sucuk yapılırdı ve yenirdi. Doğal olan ve içinde katkı maddesi olmayan bütün kırmızı etler sağlıklıdır ama katkı maddesi koyulan kırmızı etler kanserojendir. Ben bir sağlıkçı olarak bunu söylüyorum. Kırmızı et kanserojen değildir, kırmızı ete katılan kimyasallar kanserojendir. Geçenlerde pastırma ve sucuğa beyaz et karıştırıldığı iddiası oldu. Hangi beyaz etten bahsediliyor? Tavuk da beyaz et domuz da beyaz et. Bence sayın başkanımız bunları söyleyeceğine sıkı kontroller yapsın, sıkı ve caydırıcı cezalar versin. Bunları üreten ve halkı kandıranların işletmelerini kapatsınlar kapattırsınlar ve namusuyla dürüst çalışanlar üresin ülkemizde."