CANLI | Fenerbahçe 0-0 AEK Larnaca

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetiyor. Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.
Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.
İlk 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.
Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjurjo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.
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