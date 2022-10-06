  • BIST 3.553,85
  • Altın 1023.231
  • Dolar 18.5701
  • Euro 18.2199
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

CANLI | Fenerbahçe 0-0 AEK Larnaca

» »
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetiyor.
CANLI | Fenerbahçe 0-0 AEK Larnaca

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetiyor. Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

İlk 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.

Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjurjo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayern Münih yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı05 Ekim 2022 Çarşamba 12:11
  • Hakan Çalhanoğlu, Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi05 Ekim 2022 Çarşamba 08:53
  • Futbol maçlarının saatleri değişti03 Ekim 2022 Pazartesi 10:48
  • Şota'yı Hull City'den yollayan Acun Ilıcalı'nın ilk hedefi Sergen Yalçın02 Ekim 2022 Pazar 22:41
  • Boğaz’da düello: Beşiktaş Fenerbahçe 356. kez karşılaşacak02 Ekim 2022 Pazar 11:30
  • Galatasaray'da Icardi depremi!01 Ekim 2022 Cumartesi 12:02
  • Mesut Özil sırtındaki ağrı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak01 Ekim 2022 Cumartesi 09:37
  • İktisatbank BTM 1.Lig 3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacak29 Eylül 2022 Perşembe 17:25
  • Çılgınlar gibi kapışıldı! 60 saniyede tükendi28 Eylül 2022 Çarşamba 12:45
  • 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası KKTC'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte detaylar...27 Eylül 2022 Salı 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti