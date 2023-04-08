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Çarpıcı araştırma: Türk göçmenlerde ‘Post-Covid’ riski daha yüksek

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Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin araştırmasına göre, Hollanda’da Türkiye kökenli göçmenlerin ‘Post-Covid sendromuna’ yakalanma riski yüzde 50 daha fazla.
Çarpıcı araştırma: Türk göçmenlerde ‘Post-Covid’ riski daha yüksek

Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin (UMC) araştırmasına göre, Covid'e bağlı şikayetlerin 1 aydan daha fazla devam ettiği “Post-Covid sendromu” göçmen kökenli Hollandalılarda daha yaygın.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, özellikle Türkiye kökenli göçmenlerde uzun süreli şikayet riski, göçmenlik geçmişi olmayan Hollandalılara göre yüzde 50 daha fazla.

Hollanda'da corona virüsü salgını sorasında göçmen geçmişe sahip kişilerin Covid'e yakalanma, yoğun bakımda kalma veya ölme olasılığının, “yerli nüfusa” oranla çok daha yüksek olduğu saptanmıştı. Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, bu kez de Covid'e yakalanan ve 1 aydan daha uzun şikayetlere yol açan post-Covid sendromunun, nüfusa dağılımını araştırdı.

Danimarka'daki Kopenhag ve İsveç'teki Stockholm üniversiteleri ile ortaklaşa yapılan araştırmada, Surinamlı, Faslı ve Türk ve Hollandalı hastaların verileri incelendi. Ülkedeki en büyük göçmen gruplarından biri olan Türkiye kökenli nüfusun, Covid'e bağlı hastalık ve ölümlerde olduğu gibi, uzun süreli şikayetler açısından da büyük risk altında olduğu belirlendi.

‘NEDEN, FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ’

Göç ve sağlık uzmanı Prof. Dr. Charles Agyemang’a göre bu durum, önemli ölçüde fırsat eşitsizliğinden kaynaklanıyor. Agyemang, Hollanda medyasına yaptığı değerlendirmeye göre, göçmen geçmişe sahip kişilerin daha iyi ücret aldıkları bir işte çalışma oranı daha düşük. Bu da onların genellikle iş yerinde olmalarını gerektiriyor.

Hollandalı profesör, bu nedenle hastalanan göçmen kökenli birinin evde kalma olasılığı daha düşük olduğuna işaret etti. “Çünkü eve ekmek getirilmesi de gerekiyor” diyen Agyemang, uzun süreli şikayetleri olan göçmen topluluklarındaki birçok kişinin, durumun varlığından haberdar olmadıkları için sessizce acı çektiklerini vurguladı.

Araştırmaya göre, ciddi bir Covid belirtisi ile doktora gitmek için daha uzun süre bekleyenlerin yoğun bakıma kaldırılma riski daha fazla. Yoğun bakım hastaları ise, normal hastalara oranla daha fazla uzun süreli şikayet yaşıyor.

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