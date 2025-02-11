Çatalköy-Esentepe ana yolunu kullanacak sürücüler dikkat!

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yarın da etkisini sürdürmesi beklenen yağışların şiddetini artırarak dolu şeklinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kırok, “Özellikle Çatalköy-Esentepe arası ana yolda yer yer biriken dolular tehlike oluşturmaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerin çok dikkatli olması önemle rica olunur” dedi.
Kırok, ekiplerin olumsuzluklara müdahale etmek için görev başında olduğunu kaydetti.
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